Prim borcu olan EYT'liler dikkat: Son ödeme tarihi belli oldu

Milyonları ilgilendiren yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona erdi. Yaklaşık 4.5 milyon kişi toplam 265.4 milyar liralık borcunu ödemek için başvurdu.

Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre yarın doluyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından birinci ve ikinci taksitler aynı sürede ödenecek.