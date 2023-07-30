Prim borcu olan EYT'liler dikkat: Son ödeme tarihi belli oldu
Primden vergi borcuna kadar milyonlara nefes aldıran yapılandırmanın bozulmaması için ilk ödemenin 31 Temmuz'a kadar yapılması gerekiyor.
Milyonları ilgilendiren yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona erdi. Yaklaşık 4.5 milyon kişi toplam 265.4 milyar liralık borcunu ödemek için başvurdu.
Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre yarın doluyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından birinci ve ikinci taksitler aynı sürede ödenecek.
Sabah'ta yer alan habere göre yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartı bulunuyor.
Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkün olup bu durumda, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.
Yapılandırılan borçlar, yapılan tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.