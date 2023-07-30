Prim borcu olan EYT'liler dikkat: Son ödeme tarihi belli oldu

Primden vergi borcuna kadar milyonlara nefes aldıran yapılandırmanın bozulmaması için ilk ödemenin 31 Temmuz'a kadar yapılması gerekiyor.

Prim borcu olan EYT'liler dikkat: Son ödeme tarihi belli oldu - Resim: 1

Milyonları ilgilendiren yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona erdi. Yaklaşık 4.5 milyon kişi toplam 265.4 milyar liralık borcunu ödemek için başvurdu.

Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre yarın doluyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından birinci ve ikinci taksitler aynı sürede ödenecek.

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Prim borcu olan EYT'liler dikkat: Son ödeme tarihi belli oldu - Resim: 2

Sabah'ta yer alan habere göre yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartı bulunuyor.

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Prim borcu olan EYT'liler dikkat: Son ödeme tarihi belli oldu - Resim: 3

Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkün olup bu durumda, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.

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Prim borcu olan EYT'liler dikkat: Son ödeme tarihi belli oldu - Resim: 4

Yapılandırılan borçlar, yapılan tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.

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