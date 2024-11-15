POS Cihazı Kullananlar Dikkat! Yürürlüğe Giriyor, Yapmayana Büyük Ceza Kapıda

VERGİ KAÇAKÇILIĞINA KARŞI YENİ ADIM

Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni nesil POS cihazlarının devreye alınmasıyla vergi kaçakçılığının önlenmesini ve kayıt dışı ekonominin daraltılmasını hedefliyor. Ancak bu hedefe ulaşılması için ilgili tüm tarafların altyapılarını hazır hale getirmesi şart. Aksi takdirde, uygulama başladığında yaşanabilecek aksaklıklar hem işletmeleri hem de tüketicileri zor durumda bırakabilir.

Yeni düzenleme, hem bankaların hem de turizm sektörünün gözünü uygulama tarihine çevirmesine neden olurken, Bakanlığın bu taleplere nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.