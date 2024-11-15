POS Cihazı Kullananlar Dikkat! Yürürlüğe Giriyor, Yapmayana Büyük Ceza Kapıda
Kâr kayıpları ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye hız veren Hazine ve Maliye Bakanlığı, kartlı ödemelerde yeni bir döneme geçiş yapıyor. 15 Kasım 2024 itibariyle, kredi kartı ve banka kartı ödemeleri için yeni nesil POS cihazlarının kullanılması zorunlu hale getirildi. Bu tarihe kadar gerekli dönüşümü gerçekleştirmeyen bankalar ve işletmeler cezai yaptırımla karşılaşacak.
Kaynak: Ekonomim
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu yeni uygulaması, bankaların altyapı eksiklikleri nedeniyle sıkıntılar yaşanmasına yol açtı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, mevcut yazılım altyapısının yetersizliğine dikkat çekerek, uygulamanın 31 Aralık 2024 tarihine kadar ertelenmesi için Bakanlıkla görüşmeler yaptıklarını belirtti.
Ekonomim'den Merve Yiğitcan'ın haberine göre, yeni nesil POS cihazları, yurt dışından gelen müşteriler için ek kur ve komisyon maliyetlerini de beraberinde getiriyor. Avdagiç, bu durumun, özellikle turizm bölgelerindeki işletmeleri olumsuz etkileyebileceğini ve müşterilerin alışverişten vazgeçme ihtimalini artırdığını vurguladı. Bu nedenle, ek süre talebinin şart olduğunu ifade etti.
TURİZM SEKTÖRÜ UYUMLULUK SÜRECİ İÇİN ZAMAN İSTİYOR
Turizm sektörü temsilcileri de benzer endişelerle uygulamanın ertelenmesini talep ediyor. Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, bankaların ve otellerin yeni nesil POS cihazlarına ve bu cihazlarla uyumlu PMS (otel yönetim sistemi) altyapılarına geçiş yapabilmesi için ek zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti. Eresin, özellikle turizm bölgelerinde uygulamanın hızlı adaptasyonunun zor olabileceğini ve ertelemenin bu süreçte hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.
VERGİ KAÇAKÇILIĞINA KARŞI YENİ ADIM
Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni nesil POS cihazlarının devreye alınmasıyla vergi kaçakçılığının önlenmesini ve kayıt dışı ekonominin daraltılmasını hedefliyor. Ancak bu hedefe ulaşılması için ilgili tüm tarafların altyapılarını hazır hale getirmesi şart. Aksi takdirde, uygulama başladığında yaşanabilecek aksaklıklar hem işletmeleri hem de tüketicileri zor durumda bırakabilir.
Yeni düzenleme, hem bankaların hem de turizm sektörünün gözünü uygulama tarihine çevirmesine neden olurken, Bakanlığın bu taleplere nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.