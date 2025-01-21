Polis Arabaları İçin Düğmeye Basıldı: Yeni Dönem Resmen Başlıyor!

ABD, Çin ve Avrupa pazarlarında 2025’in ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen bu model, özellikle polis teşkilatlarına yönelik olarak üretilecek.

TESLA POLİS ARACININ ÖZELLİKLERİ

Tesla Model Y Juniper, farklı kullanıcı gruplarına hitap eden arka tekerlekten çekiş (RWD), dört tekerlekten çekiş (AWD) ve Performans modelleriyle sunulacak. Araç, yenilenmiş tasarımı ve Glacial Blue (Buzul Mavi) gibi yeni renk seçenekleriyle önceki modellerden ayrılıyor. ABD versiyonunun Tesla’nın enerji yoğunluğu yüksek 4680 bataryalarıyla donatılacağı belirtiliyor.