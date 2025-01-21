Polis Arabaları İçin Düğmeye Basıldı: Yeni Dönem Resmen Başlıyor!
Tesla’nın 2025 model yenilenmiş Model Y Juniper aracı, yalnızca bireysel kullanıcılar için değil, emniyet güçleri için de özel olarak tasarlanmış bir polis versiyonuyla geliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD, Çin ve Avrupa pazarlarında 2025’in ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen bu model, özellikle polis teşkilatlarına yönelik olarak üretilecek.
TESLA POLİS ARACININ ÖZELLİKLERİ
Tesla Model Y Juniper, farklı kullanıcı gruplarına hitap eden arka tekerlekten çekiş (RWD), dört tekerlekten çekiş (AWD) ve Performans modelleriyle sunulacak. Araç, yenilenmiş tasarımı ve Glacial Blue (Buzul Mavi) gibi yeni renk seçenekleriyle önceki modellerden ayrılıyor. ABD versiyonunun Tesla’nın enerji yoğunluğu yüksek 4680 bataryalarıyla donatılacağı belirtiliyor.
DÜNYA GENELİNDE ÜRETİM BAŞLADI
Tesla, Model Y Juniper’in seri üretimini dünya genelindeki tesislerinde hızlandırdı. Şanghay’daki Gigafactory'den günlük 600’den fazla araç çıkışı sağlanırken, bu araçların sevkiyatlarının başladığı bildirildi. Avrupa’da Berlin fabrikası üretime geçerken, ABD’de Fremont ve Teksas tesislerinin de kısa süre içinde üretime başlaması bekleniyor.
POLİS TEŞKİLATLARINA ÖZEL VERSİYON
Tesla’nın araçlarını filo araçlarına dönüştürme konusunda uzmanlaşmış Unplugged Performance (UP.FIT) firması, Model Y Juniper’in polis aracı versiyonunu hızla devriye görevine uygun hale getirecek. Elektrikli polis araçlarının geleneksel alternatiflere göre her birim başına yıllık 15.000 dolar tasarruf sağladığı belirtiliyor. Bu durum, Tesla’nın yeni modelinin emniyet güçleri arasında hızla popülerlik kazanmasına zemin hazırlayabilir.
KÜRESEL PAZARDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
Tesla, 2025 Model Y Juniper’in üretim ve dağıtım süreçlerinde hızla yol alıyor. ABD pazarına Mart ayında sunulması planlanan araç, yenilikçi özellikleriyle yalnızca bireysel kullanıcıların değil, kurumsal ve kamu sektörünün de dikkatini çekiyor.