PlayStation Oyun Fiyatlarına Dev Zam
Sony PlayStation oyunlarına zam geldi. Popüler pek çok oyunun fiyatında dikkat çeken artışlar yaşanırken zam 11 Ağustos itibariyle oyunculara yansıtıldı.
PlayStation Store, Türkiye’deki fiyatlarına zam yaptı. Bu kapsamda 1500’den fazla oyunun bulunduğu 2 binden fazla üründe fiyatların arttığı tahmin ediliyor. Zam dalgasından ek paketler, oyun içi para birimleri ve diğer içerikler de etkilendi.
Yeni fiyatlandırmaya göre Hogwarts Legacy (PS5), 2 bin 249 TL’den 3 bin 149 TL’ye yükselirken, Red Dead Redemption 1249 TL’den 1749 TL’ye çıktı. Oyuncular tarafından büyük ilgi gören yapımlardan A Plague Tale: Requiem ise 1999 TL’den 2 bin 799 TL’ye yükseldi.