PlayStation Oyun Fiyatlarına Dev Zam

PlayStation Store, Türkiye’deki fiyatlarına zam yaptı. Bu kapsamda 1500’den fazla oyunun bulunduğu 2 binden fazla üründe fiyatların arttığı tahmin ediliyor. Zam dalgasından ek paketler, oyun içi para birimleri ve diğer içerikler de etkilendi.

Yeni fiyatlandırmaya göre Hogwarts Legacy (PS5), 2 bin 249 TL’den 3 bin 149 TL’ye yükselirken, Red Dead Redemption 1249 TL’den 1749 TL’ye çıktı. Oyuncular tarafından büyük ilgi gören yapımlardan A Plague Tale: Requiem ise 1999 TL’den 2 bin 799 TL’ye yükseldi.