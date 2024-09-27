Pizza Devi İflasın Eşiğinde: 127 Şubesini Satıyor

Ekonomik darboğazdan geçen ABD’de ünlü pizza markası ağır yara aldı. Zorlu ekonomik koşullara daha fazla dayanamayan ve ülkemizde de faaliyet gösteren pizza devi Pizza Hut’ın ABD’deki franchise tarafı borçlarını kapatabilmek için 127 mağazasını da satışa çıkarıyor.

127 ŞUBENİN TAMAMI SATILIYOR

Ekonomim'in nrn.com'dan aktardığı habere göre Temmuz ayında iflas başvurusunda bulunan Pizza Hut Franchise'ı EYM Pizza LP, finansal yeniden yapılandırma sürecinin bir parçası olarak Illinois, Indiana, Georgia, Güney Carolina ve Wisconsin'deki 127 mağazasının tamamını satıyor.

EYM, alacaklıların kurtarılmasını maksimize etmek için varlık kurtarma sürecinde yardım da dahil olmak üzere satışı kolaylaştırmak için M&A danışmanlık ve aracılık firması National Franchise Sales ile anlaştı. EYM'nin iflas başvurusunda iki alacaklı listelendi.

Ağustos ayında, EYM Pizza'nın kardeş şirketi EYM Chicken, Illinois, Indiana ve Wisconsin'deki çeşitli pazarlardaki yaklaşık 25 KFC restoranını aniden kapattı. Her ikisi de Denny's ve Panera şubelerinin de franchise'ını veren EYM Group'a ait. Bu KFC mağazaları, şubeler yeni sahiplerine kavuşana kadar kapalı kalacak.

Kaynak: Ekonomim