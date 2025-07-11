Piyasayı Sarsan Gelişme! Yüzde 50 Birden Arttı

EKONOMİK ETKİLERİ GENİŞ YAYILABİLİR

Bakır, otomotivden inşaata, savunmadan tüketici elektroniğine kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Bu nedenle atılacak adımın yalnızca hammadde fiyatlarını değil, nihai ürünlerin maliyetlerini de artırabileceği öngörülüyor. Uzmanlar, artan maliyet baskısının Amerikan ekonomisinde fiyat dengesizliklerine yol açabileceğine dikkat çekiyor.

TRUMP’IN HEDEFİ TEDARİK ZİNCİRİNİ GÜÇLENDİRMEK

Donald Trump’ın bu adımı, madencilikten geri dönüşüme, yarı mamulden nihai ürüne kadar Amerika'nın kendi bakır tedarik zincirini güçlendirme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Beyaz Saray'ın amacı, iç üretimi teşvik ederek dışa bağımlılığı azaltmak.