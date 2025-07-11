Piyasayı Sarsan Gelişme! Yüzde 50 Birden Arttı
ABD Başkanı Donald Trump’ın, ithal bakıra yönelik yüzde 50 oranında gümrük vergisi getirme planı piyasalarda geniş yankı uyandırdı. Henüz resmiyet kazanmayan bu hamle, elektrik şebekelerinden savunma sanayisine kadar birçok sektörü doğrudan etkileyebilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Bloomberg’e konuşan ancak isimleri açıklanmayan kaynaklara göre, Trump yönetimi sadece rafine bakır değil, tel, levha, boru ve plaka gibi yarı mamul ürünleri de vergi kapsamına almayı planlıyor. Söz konusu düzenlemenin ayrıntıları henüz kamuoyuna açıklanmasa da, bu ürünlerin dahil edilmesi durumunda ithalata bağımlı olan birçok sektörün maliyetlerinde ciddi artış yaşanabileceği belirtiliyor.
EKONOMİK ETKİLERİ GENİŞ YAYILABİLİR
Bakır, otomotivden inşaata, savunmadan tüketici elektroniğine kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Bu nedenle atılacak adımın yalnızca hammadde fiyatlarını değil, nihai ürünlerin maliyetlerini de artırabileceği öngörülüyor. Uzmanlar, artan maliyet baskısının Amerikan ekonomisinde fiyat dengesizliklerine yol açabileceğine dikkat çekiyor.
TRUMP’IN HEDEFİ TEDARİK ZİNCİRİNİ GÜÇLENDİRMEK
Donald Trump’ın bu adımı, madencilikten geri dönüşüme, yarı mamulden nihai ürüne kadar Amerika'nın kendi bakır tedarik zincirini güçlendirme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Beyaz Saray'ın amacı, iç üretimi teşvik ederek dışa bağımlılığı azaltmak.
FİTCH'TEN GERİ ADIM UYARISI
Ancak Fitch Group’a bağlı BMI Research tarafından yayımlanan değerlendirmede, bu gümrük vergisinin ABD imalat sanayisinde fiyat baskılarını artırarak firmaların küresel rekabet gücünü zayıflatabileceği ifade edildi. Raporda, planlanan verginin ithalata olan bağımlılığı azaltmada etkili olmayabileceği ve Trump’ın geçmişte benzer tarifelerde geri adım attığı hatırlatıldı.
Uzmanlar, taslak aşamasındaki bu düzenlemenin kesinleşmeden önce piyasalarda oynaklık yaratabileceğini ve sanayi temsilcilerinden gelebilecek baskılar doğrultusunda nihai kararda değişikliğe gidilebileceğini belirtiyor.