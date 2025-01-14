Piyasası 2025’te de Rekora Koşuyor: En İyi 10 Model Belli Oldu! Şimdiden Alan Yaşadı
ABD’de yapılan analiz, ikinci el otomobil pazarındaki en çok tercih edilen ve en değerli 10 modeli ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
iSeeCars tarafından 1 ila 5 yaş arasındaki 7,7 milyon aracın satış verileri üzerinden gerçekleştirilen bu çalışma, pikap kamyonların ve SUV’ların pazardaki gücünü gözler önüne serdi.
EN ÇOK O MODELLER TERCİH EDİLİYOR
İkinci el piyasasında zirvede yer alan modeller arasında Ford F-150, Chevrolet Silverado 1500 ve RAM 1500 dikkat çekiyor. Bu araçların dayanıklılıkları ve çok yönlü kullanıma uygun yapıları, onları alıcılar için cazip hale getiriyor.
TOYOTA GÖZDE MARKA OLDU
Sedan kategorisinde Toyota Camry ve Honda Civic, hâlâ güçlü bir şekilde tercih ediliyor.
SUV modelleri arasında Toyota RAV4 ve Ford Explorer, ailelerin sıklıkla tercih ettiği konfor ve geniş alan sunma özellikleriyle ön plana çıkıyor. Ayrıca, Chevrolet Equinox, Toyota Tacoma, ve Nissan Rogue gibi modeller de tüketicilerin yoğun ilgisini çeken araçlar arasında yer alıyor.
ZİRVEDEKİ 10 MODEL AÇIKLANDI
Ford F-150
Chevrolet Silverado 1500
RAM 1500
Chevrolet Equinox
Toyota Camry
Toyota Tacoma
Nissan Rogue
Ford Explorer
Toyota RAV4
Honda Civic
ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA FIRTINA KOPACAK
iSeeCars’ın yönetici analisti Karl Brauer, elektrikli araçlara olan ilginin hızla arttığını ve bunun pazar dinamiklerini yeniden şekillendirdiğini belirtti. Tesla Model Y, bir yıl içinde 47. sıradan 30. sıraya yükselirken, önceki yıllarda 129. sırada olan bir diğer model, 74. sıraya çıkarak dikkat çekti.
Brauer, tüketicilerin dayanıklılık, düşük bakım maliyetleri ve uzun vadeli değere sahip araçlara yöneldiğini vurguladı. Elektrikli araçlar, bu kriterleri karşılayan alternatifler olarak otomobil almak isteyenler ve tarafından sıkça ilgi görüyor.
YENİ ARAÇLARDA DEĞER KAYBI
Yeni bir otomobil satın almak heyecan verici olsa da, araç bayiden çıkar çıkmaz değer kaybı yaşar. Araştırmalara göre, yeni bir araç, ilk sürüşten itibaren yaklaşık %10 oranında değer kaybına uğrar. Bunun temel nedeni, artık "yeni" statüsünü kaybetmesidir.
İkinci el otomobil alıcıları, düşük kilometreli ancak fiyat avantajı sunan araçları tercih ediyor. Ayrıca, yeni araç tescili ve yüksek vergi maliyetlerinin ikinci el araçlarda bulunmaması, bu araçları daha cazip hale getiriyor.