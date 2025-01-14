Piyasası 2025’te de Rekora Koşuyor: En İyi 10 Model Belli Oldu! Şimdiden Alan Yaşadı

ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA FIRTINA KOPACAK

iSeeCars’ın yönetici analisti Karl Brauer, elektrikli araçlara olan ilginin hızla arttığını ve bunun pazar dinamiklerini yeniden şekillendirdiğini belirtti. Tesla Model Y, bir yıl içinde 47. sıradan 30. sıraya yükselirken, önceki yıllarda 129. sırada olan bir diğer model, 74. sıraya çıkarak dikkat çekti.

Brauer, tüketicilerin dayanıklılık, düşük bakım maliyetleri ve uzun vadeli değere sahip araçlara yöneldiğini vurguladı. Elektrikli araçlar, bu kriterleri karşılayan alternatifler olarak otomobil almak isteyenler ve tarafından sıkça ilgi görüyor.