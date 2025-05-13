Piyasanın Gurmesiydi, Ünlü Tavuk Zinciri Battı! Rekabete Dayanamadı: Bir de Ekonomik Kriz Vurdu
Amerika Birleşik Devletleri’nde “gourmet fast food” anlayışıyla dikkat çeken ve yaratıcı menüsüyle öne çıkan ünlü tavuk restoran zinciri, artan maliyetler ve yoğun rekabet karşısında iflas korumasına başvurmak zorunda kaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
New York merkezli tavuk restoranı Sticky’s Finger Joint, ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü kapsamında mahkemeye başvurarak iflas koruma sürecine resmen girdi. Son yıllarda istikrarlı bir büyüme sergileyen marka, sadık müşteri kitlesine rağmen değişen piyasa dinamiklerine ve ekonomik baskılara karşı ayakta kalmayı başaramadı.
2012'DE YOLA ÇIKAN FİRMA ÇIKMAZA GİRDİ
2012 yılında faaliyete geçen Sticky’s Finger Joint; New York, New Jersey ve Pensilvanya eyaletlerinde 20’yi aşkın şube açarak, kısa sürede kendi alanında hatırı sayılır bir marka haline gelmişti. Özellikle Bacon Mac Sandwich ve ballı acılı patates kızartması gibi özgün lezzetleriyle farklılaşan zincir, fast food pazarında kendine özel bir müşteri profili oluşturmayı başardı.
Ancak son birkaç yıldır yaşanan ekonomik dalgalanmalar, işletmenin büyüme ivmesini tersine çevirdi. Yükselen kira giderleri, pandemi sonrası toparlanamayan müşteri trafiği ve artan hammadde maliyetleri zinciri ciddi bir mali darboğaza sürükledi.
FİYAT ARTIŞLARI AYRILIK GETİRDİ
Özellikle tavuk ve sıvı yağ gibi ana gıda ürünlerindeki fiyat artışı, menü fiyatlarını zorunlu olarak yukarı çekti. Bu durum müşteri memnuniyetini olumsuz etkilerken, sadakat oranlarını da aşağıya çekti. Öte yandan, pandemiyle hız kazanan eve teslimat sistemine uyum sağlama sürecinde yavaş kalan şirket, rekabette geri planda kaldı.
Chick-fil-A ve Shake Shack gibi dev zincirlerin agresif büyüme stratejileri de Sticky’s’in pazar payını daraltan etkenler arasında yer aldı.
YENİDEN YAPILANDIRMA ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI
Şirket yönetimi 2022’den bu yana mali durumu iyileştirmek adına çeşitli girişimlerde bulundu. Borçların yeniden yapılandırılması, yatırımcı görüşmeleri ve operasyonel verimliliğin artırılması gibi adımlar atılsa da, bu çabalar kayda değer bir dönüş sağlamadı.
İflas koruma başvurusu sonrası bazı şubelerin faaliyetlerine kısıtlı şekilde devam edeceği, ancak şirketin şu anki yapısıyla yoluna devam etmesinin güç olduğu ifade ediliyor.
MARKA SATIŞI YA DA DEVRİ GÜNDEMDE
Şirket içinden gelen bilgilere göre Sticky’s Finger Joint, iflas süreci devam ederken stratejik konumdaki bazı şubelerin satışı ya da markanın devri gibi alternatifleri de değerlendirmeye aldı. Bu hamle ile yatırımcı ilgisinin çekilmesi ve markanın başka bir yapı altında yeniden hayat bulması hedefleniyor.
Fast food sektöründe fark yaratmak adına özgün bir çizgi izleyen Sticky’s Finger Joint’in akıbeti, önümüzdeki aylarda atılacak adımlarla netleşecek.