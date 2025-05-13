Piyasanın Gurmesiydi, Ünlü Tavuk Zinciri Battı! Rekabete Dayanamadı: Bir de Ekonomik Kriz Vurdu

2012'DE YOLA ÇIKAN FİRMA ÇIKMAZA GİRDİ

2012 yılında faaliyete geçen Sticky’s Finger Joint; New York, New Jersey ve Pensilvanya eyaletlerinde 20’yi aşkın şube açarak, kısa sürede kendi alanında hatırı sayılır bir marka haline gelmişti. Özellikle Bacon Mac Sandwich ve ballı acılı patates kızartması gibi özgün lezzetleriyle farklılaşan zincir, fast food pazarında kendine özel bir müşteri profili oluşturmayı başardı.

Ancak son birkaç yıldır yaşanan ekonomik dalgalanmalar, işletmenin büyüme ivmesini tersine çevirdi. Yükselen kira giderleri, pandemi sonrası toparlanamayan müşteri trafiği ve artan hammadde maliyetleri zinciri ciddi bir mali darboğaza sürükledi.