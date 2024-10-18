Piyasaların Gün Sonu Verileri Belli Oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 208,73 puan azalarak 8.793,61 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 16,26 puan ve 0,18 artışla 9.018,59 puanla başladı.

Gün içinde en düşük 8.783,51 puan, en yüksek 9.070,02 puan gören BIST 100 endeksi, günü önceki devamına göre yüzde 2,32 azalışla 8.793,61 puandan tamamladı.

Önceki devam eden mali endeks yüzde 3,43, hizmetlerin yüzde 1,72, sanayi yüzde 1,21, teknolojik yüzde 0,09 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki devamına göre 268,22 puan ve yüzde 2,67 kayıpla 9.766,99 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil olan hisselerin 18'i prim yaptı, 81'i geriledi. Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlemin görgü tanığı oldu.

- Altının fiyatı 2 bin 716 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 716 dolarlık işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, daha önce devam edene göre yüzde 0,8 artarak 3 milyon 100 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli kredi faizinin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,04, nakit getirisi yüzde 42,85 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünyadaki efektif kurunu alışta 34.1546 lira, satışta ise 34.2915 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34.0916 lira, satışta ise 34.2282 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasada saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,3040 ve dolar/yen paritesi 149,60 seviyesinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün çeşitliliği, yüzde 2,5 azalışla 72,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA