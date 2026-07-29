Piyasaların Gözü Buradaydı: Fed, Faiz Kararını Açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.

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Piyasaların Gözü Buradaydı: Fed, Faiz Kararını Açıkladı
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Böylece faiz oranı üst üste beşinci toplantıda değiştirilmedi. Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 2 günlük toplantının ardından faiz kararını 9'a karşı 3 oyla aldı. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ve Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonla mücadele gerekçesiyle faizin 25 baz puan artırılmasını istedi.

FED'DE NADİR GÖRÜLEN AYRIŞMA

3 üyenin aynı toplantıda çoğunluğun kararına karşı çıkarak faiz artışı talep etmesi, Fed içerisinde dikkat çeken bir görüş ayrılığı olarak değerlendirildi.

ABD'de yıllık tüketici enflasyonu haziranda yüzde 3,5'e geriledi ancak Fed'in yüzde 2'lik uzun vadeli hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdü. İran'daki savaşın petrol, enerji ve gübre fiyatları üzerindeki etkisi nedeniyle enflasyonun önümüzdeki dönemde yeniden yükselme riski taşıdığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

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