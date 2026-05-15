Piyasaların 2026 Rotası Değişti: Dolar ve Enflasyonda Yukarı Yönlü Revizyon

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB, finans ve reel sektör profesyonellerinin katılımıyla hazırlanan Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. 72 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,94’e, dolar kuru tahmini ise 51,57 TL’ye tırmandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine göre, nisan ayında yüzde 27,53 olan cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış beklentisi bu dönemde yüzde 28,94’e yükseldi.

TÜM VADELERDE YÜKSELİŞTE

Mayıs ayı aylık TÜFE beklentisi yüzde 1,82'den yüzde 1,89'u görürken, uzun vadeli tahminlerde de bozulma yaşandı. Piyasanın 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,39’dan yüzde 23,82’ye, 24 ay sonrası tahmini ise yüzde 18,02’den yüzde 18,43’e çıktı.

DOLAR/TL VE CARİ AÇIK TAHMİNLERİ YUKARI ÇEKİLDİ

Döviz kuru ve dış ticaret dengesinde de beklentiler yükseliş trendini korudu. Katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 51,2285'ten 51,5711'e, 12 ay sonrası kur tahmini ise 53,6195'ten 54,6923'e ulaştı.

Dış ticaret dengesinin en kritik göstergelerinden olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi ise 44,3 milyar dolardan 47,8 milyar dolara fırladı. Gelecek yıl için cari açık tahmini de 41,6 milyar dolar olarak revize edildi.

BÜYÜME HIZI YAVAŞLIYOR, FAİZ BEKLENTİSİ SIKI

Cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e gerilerken, gelecek yılki büyüme tahmini yüzde 4,1’de sabit bırakıldı.

TCMB'nin para politikası adımlarına yönelik tahminlerde ise politika faizinin ilk iki toplantıda yüzde 37 seviyesinde korunacağı, üçüncü toplantıda yüzde 35,99’a gerileyeceği öngörüldü.

Piyasanın 12 ay sonrası politika faizi beklentisi ise yüzde 30,22 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

