Piyasalarda Yeni Hafta: Döviz Kurları Yükselişle Başladı

Yeni haftanın ilk saatlerinde döviz bürolarında tabela fiyatları netleşti. İstanbul serbest piyasasında dolar 45,0390 TL, euro ise 52,8270 TL seviyelerinden işlem görmeye başladı.

İşte piyasadaki anlık alım-satım dengesi:

Dolar/TL: 45,0370 liradan alınırken, 45,0390 liradan satılıyor.

Euro/TL: 52,8250 liradan el değiştirirken, satış fiyatı 52,8270 lira olarak belirlendi.

Hafta sonu öncesindeki son işlem gününde (cuma) dolar 45,0250 TL, euro ise 52,7860 TL seviyelerinden haftayı noktalamıştı. Pazartesi sabahı itibarıyla her iki para biriminde de yukarı yönlü bir ivme gözleniyor.

Kaynak: AA