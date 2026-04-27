Piyasalarda Yeni Hafta: Döviz Kurları Yükselişle Başladı

İstanbul serbest piyasasında haftanın ilk işlem gününde dolar ve euro, geçtiğimiz haftanın kapanış değerlerinin üzerine çıkarak güne hareketli bir giriş yaptı.

Yeni haftanın ilk saatlerinde döviz bürolarında tabela fiyatları netleşti. İstanbul serbest piyasasında dolar 45,0390 TL, euro ise 52,8270 TL seviyelerinden işlem görmeye başladı.

İşte piyasadaki anlık alım-satım dengesi:

  • Dolar/TL: 45,0370 liradan alınırken, 45,0390 liradan satılıyor.
  • Euro/TL: 52,8250 liradan el değiştirirken, satış fiyatı 52,8270 lira olarak belirlendi.

Hafta sonu öncesindeki son işlem gününde (cuma) dolar 45,0250 TL, euro ise 52,7860 TL seviyelerinden haftayı noktalamıştı. Pazartesi sabahı itibarıyla her iki para biriminde de yukarı yönlü bir ivme gözleniyor.

Kaynak: AA

Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Motorin ve Benzine Bir Zam Daha Kapıda: Tarih Belli Oldu Motorin ve Benzine Bir Zam Daha Kapıda
Kuyumcular Odası Üstüne Basa Basa Uyardı! Bu Altınları Sakın Almayın Kuyumcular Odası Üstüne Basa Basa Uyardı! Bu Altınları Sakın Almayın
Kuyumcular Odası Üstüne Basa Basa Uyardı! Bu Altınları Sakın Almayın Kuyumcular Odası Üstüne Basa Basa Uyardı! Bu Altınları Sakın Almayın
6 Yıllık Sır Perdesi Aralanıyor: Başsavcı Ebru Cansu Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Detayı Anlattı! Ankara’dan Gelen Sinyal Tüm Süreci Değiştirdi Sır Perdesi Aralanıyor: Başsavcı Ebru Cansu Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Detayı Anlattı
Altın Fiyatlarında 'Trump' Etkisi: Gram Altın Rekor Seviyelerde Altın Fiyatlarında 'Trump' Etkisi: Gram Altın Rekor Seviyelerde
Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişme: Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen İfadeye Çağrıldı Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen İfadeye Çağrıldı
Mali’de Şok Saldırı! Savunma Bakanı Öldürüldü Mali’de Şok Saldırı! Savunma Bakanı Öldürüldü