Piyasalarda Yeni Hafta: Dolar Sakin, Euro Yükselişte

İstanbul serbest piyasası yeni haftaya hareketli başladı. Dolar yatay seyrini korurken, euro cuma günkü kapanışa göre yukarı yönlü bir grafik çizdi.

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Piyasalarda Yeni Hafta: Dolar Sakin, Euro Yükselişte
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İstanbul serbest piyasada dolar 46,2630 liradan, euro 53,7820 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 46,2610 liradan alınan dolar, 46,2630 liradan satılıyor. 53,7800 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,7820 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 46,2650 lira, euronun satış fiyatı ise 53,5740 lira olmuştu.

Kaynak: AA

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