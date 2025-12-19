Piyasalarda Yeni Gün! Dolar Yükseldi, Euro Geriledi

İstanbul serbest piyasada döviz güne yatay seyirle başladı. Dolar 42,8090 liradan, euro ise 50,2080 liradan satılıyor. Dün kapanışa göre dolarda sınırlı yükseliş görülürken, euro da hafif gerileme dikkat çekti.

İstanbul serbest piyasada güne döviz kurlarında sınırlı değişimlerle başlandı. Dolar 42,8090 liradan işlem görürken, euronun satış fiyatı 50,2080 lira olarak belirlendi.

Piyasada dolar 42,8070 liradan alınıp 42,8090 liradan satılıyor. Euro ise 50,2060 liradan alınırken, 50,2080 liradan satılıyor.

Önceki gün dolar 42,7310 liradan, Euro ise 50,3010 liradan satılmıştı.

