Piyasalarda Trump Etkisi: Dolar Son 4 Ayın Zirvesinde

ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre, Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından dolarda hareketlilik yaşandı. Dolar, endeksi 105,311 ile 4 ayın en yüksek seviyesini gördü.

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Piyasalarda Trump Etkisi: Dolar Son 4 Ayın Zirvesinde

ABD’de resmi olmayan başkanlık seçimi sonuçlarına göre Donald Trump, ülkesinin 47. Başkanı oldu.

ABD Trump rüzgarı eserken, dolar endeksi 105,311 ile 4 ayın en yüksek seviyesine indi.

Euro/dolar paritesinde de doların yukarı yönlü ivmesi dikkat çekti. Euro, dolar karşısında yüzde 1,7'nin üzerinde değer kaybetti ve 4 ayın en düşük seviyesine gerileyerek, 1,0703 oldu.

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