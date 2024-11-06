Piyasalarda Trump Etkisi: Dolar Son 4 Ayın Zirvesinde

ABD’de resmi olmayan başkanlık seçimi sonuçlarına göre Donald Trump, ülkesinin 47. Başkanı oldu.

ABD Trump rüzgarı eserken, dolar endeksi 105,311 ile 4 ayın en yüksek seviyesine indi.

Euro/dolar paritesinde de doların yukarı yönlü ivmesi dikkat çekti. Euro, dolar karşısında yüzde 1,7'nin üzerinde değer kaybetti ve 4 ayın en düşük seviyesine gerileyerek, 1,0703 oldu.