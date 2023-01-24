Piyasalarda tedirginlik: Dolar/TL'de düşüş bekleniyor!

Öte yandan, tahvil piyasalarında resesyon fiyatlamaları sınırlı da olsa geriliyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşırken, 3 aylık hazine bonosu getirisi ile arasındaki fark yaklaşık 110 baz puana geriledi. Geçen hafta iki varlık arasındaki fark 140 baz puanla son 42 yılın en yükseğine çıkmıştı.