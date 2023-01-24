Piyasalarda tedirginlik: Dolar/TL'de düşüş bekleniyor!
Fed’in faiz artırımlarının daha ılımlı devam edeceği beklentisinin güvenli olarak görülen yatırım araçlarına talebi azaltmasında etkili oldu. Bu gelişmelerle, Bloomberg'in yaptığı anket, 'Dolar Endeksi'nin gelecek bir ay içinde düşmesini öngördü.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.
Öte yandan, tahvil piyasalarında resesyon fiyatlamaları sınırlı da olsa geriliyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşırken, 3 aylık hazine bonosu getirisi ile arasındaki fark yaklaşık 110 baz puana geriledi. Geçen hafta iki varlık arasındaki fark 140 baz puanla son 42 yılın en yükseğine çıkmıştı.
DOLAR, DİĞER PARA BİRİMLERİ KARŞISINDA DEĞER KAYBETTİ
Bu gelişmelerle ABD’de açıklanacak S&P Global imalat ve bileşik PMI endekslerinin önceki aya göre düşerek, 50’nin altındaki daralma bölgesinde kalmaya devam etmesi beklenirken veri öncesi dolar G-10 para birimlerinin tamamı karşısında seansın başında değer kaybetti.
DOLAR ENDEKSİ'NİN DAHA DA DÜŞMESİ BEKLENİYOR
Doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesiyle Bloomberg Markets Live (MLIV) Pulse anketine katılanların üçte ikisinden fazlası, Bloomberg Dolar Endeksi’nin önümüzdeki bir ay içinde düşmesini beklediğini bildirdi.
Bu, anketin yapılmaya başlandığı ağustos ayından bu yana dolarda düşüş bekleyen katılımcıların sahip olduğu en yüksek pay oldu.