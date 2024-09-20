Piyasalarda Tansiyon Yüksek! Altında İvme Yine Yukarıya Döndü

Geçtiğimiz günlerde Fed, faiz oranlarını 50 baz puan düşürdü. Ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı politika faizini yüzde 50'de sabit bırakma kararı aldı. Söz konusu kararlardan piyasalar da etkilendi. Döviz ve altın rekor seviyelerine ulaşırken, altında bugün de yükseliş sürüyor.

ONS altın bugün 2 bin 594 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın da yukarı yönlü hareketine devam ederek 2 bin 842 TL'den satılıyor.

İşte 20 Eylül 2024 Cuma günü altın fiyatları...

Gram altın satış fiyatı: 2.842,95 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 4.765,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 9.526,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 18.770,17 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.984,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 47.069,36 TL

Ons altın satış fiyatı: 2.596,96 dolar

Kaynak: Gerçek Gündem