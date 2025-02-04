Piyasalarda Tansiyon Fırladı! Dolar Yeniden Kritik Seviyede

Döviz kurunda yükseliş sürerken, dün ilk kez 36 TL sınırını aşan dolar, bugün de 36,03 TL seviyesini test ediyor. Euro da yükseliş eğilimi göstererek 37,0650 liradan güne başladı.

Piyasalarda Tansiyon Fırladı! Dolar Yeniden Kritik Seviyede

Yeni haftada piyasalarda tansiyon yükselirken, döviz kurunda dün bir rekor yaşandı. 20 Ocak'ta göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın hamleleri küresel piyasada dengeleri değiştirirken, dolar/TL dün ilk kez 36 lira sınırını aştı.

Piyasalarda Tansiyon Fırladı! Dolar Yeniden Kritik Seviyede - Resim : 1

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

4 Şubat 2025 Salı günü İstanbul serbest piyasada 35,9974 liradan alınan dolar, 36,0234 liradan satılıyor. 37,0630 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,0650 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 35,9930 lira, euronun satış fiyatı ise 36,9610 lira olmuştu.

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Kaynak: AA

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