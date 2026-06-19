Piyasalarda Sabah Seansı: Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?
İstanbul serbest piyasasında dolar yeni güne 46,4440 liradan, euro ise 53,1440 liradan 'merhaba' dedi. Dünkü kapanış fiyatlarına kıyasla döviz kurlarında yatay ve hafif aşağı yönlü bir seyrin hakim olduğu gözleniyor.
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İstanbul serbest piyasada dolar 46,4440 liradan, euro 53,1440 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 46,4420 liradan alınan dolar, 46,4440 liradan satılıyor. 53,1420 liradan alınan ueronun satış fiyatı ise 53,1440 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 46,4450 lira, euronun satış fiyatı ise 53,2840 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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