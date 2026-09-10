Piyasalarda Sabah Hareketliliği: Dolar ve Euro Yükselişle Açıldı

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Küresel piyasalardaki veri akışı ve iç piyasa dinamiklerinin takibinde olan İstanbul serbest piyasası, haftanın dördüncü işlem gününe döviz kurlarında hafif primli bir seyirle başladı.

DOLAR VE EURODA SON DURUM NE?

Serbest piyasada 48,4900 liradan alınan dolar, 48,4920 liradan satılıyor. 56,5740 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 56,5760 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 48,4780 lira, euronun satış fiyatı ise 56,5150 lira olmuştu.

Kaynak: AA