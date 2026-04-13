Piyasalarda 'Kızıl Pazartesi': Gaz Fiyatları Alev Aldı

ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı’na yönelik 'abluka' tehdidinin ardından Avrupa’da doğal gaz fiyatları yüzde 8,5 fırlayarak megavatsaat başına 47,3 euroya ulaştı.

Küresel enerji piyasaları, Orta Doğu’dan gelen askeri ve diplomatik restleşmelerle tarihinin en gerilimli pazartesilerinden birini yaşıyor.

Pakistan’da yürütülen ABD-İran müzakerelerinden uzlaşma yerine restleşme çıkması, piyasaları sarstı. Trump’ın donanmaya verdiği "tüm gemileri ablukaya alma" talimatı sonrası, TTF’de (Hollanda merkezli gaz borsası) fiyatlar cuma günkü kapanış seviyesi olan 43,6 eurodan hızla uzaklaştı.

FİYATLAR DURDURULAMIYOR

Fiyatlar bugün Türkiye saatiyle 10.40 itibarıyla yaklaşık yüzde 8,5 artarak megavatsaat başına 47,3 euroya çıktı.

ENERJİ KRİZİ KAPIDA

Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) trafiğinin beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim, Katar ve BAE’nin üretim durdurma kararlarıyla birleşince Avrupa için "enerji krizi" çanlarını yeniden çaldırdı. Ateşkes umutlarının yerini çatışma korkusuna bıraktığı piyasalarda gözler şimdi bölgedeki askeri hareketlilikte.

Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yüzde 20'sinin taşındığı Hürmüz Boğazı'nın ateşkes kapsamında tekrar açılmasına yönelik beklentilerle geçen hafta gaz fiyatları bir miktar gerilemişti. ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrası Körfez ülkelerinden Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gaz üretimine ara vermişti. Katar, yıllık 80 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimiyle, küresel LNG piyasasının önemli oyuncuları ve Avrupa'nın da önemli tedarikçileri arasında bulunuyor.

Kaynak: AA

Donald Trump Hürmüz Boğazı Avrupa
