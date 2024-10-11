Piyasalarda Kıyamet Kopacak! Altın Fiyatları 50 Katına Çıkacak, Uzmanı Tarih Verdi
Finans dünyasının en bilinen isimlerinden biri olan Peter Schiff, altının mevcut fiyatının 20 ila 50 katına çıkabileceğini öne sürdü. Öte yandan İsviçre’nin önde gelen bankalarından UBS, kıymetli metallerdeki yükseliş beklentisini artırarak, altın fiyatlarına dair tahminlerini yukarı çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın, son haftalarda bir miktar değer kaybetmiş olsa da İsviçre bankası UBS, altının hala büyük bir yükseliş potansiyeline sahip olduğunu öngörüyor. Banka, bu yıl ve 2025 hedeflerini yükseltti. UBS, altın fiyatlarının bu yıl dipten zirveye yüzde 36 oranında yükseldiğini, şu ana kadar net yüzde 28 artış kaydettiğini belirtti.
ALTININ ONS FİYATI 3000 DOLARA ULAŞACAK
UBS, "Güçlü ABD istihdam verilerine rağmen, altın fiyatları 2600 doların üzerinde seyrediyor. Oysa 12 aydan kısa bir süre önce fiyatlar 2000 doların altındaydı." ifadelerini kullandı. Banka, güçlü alımların devam etmesi ve satıcıların sınırlı kalması durumunda, altının fiyatının yıl sonuna kadar 2800 dolara, 2025 yılında ise 3000 dolara ulaşmasını bekliyor.
Fed'in gevşeme politikalarının başlamasıyla birlikte yatırımcıların altın pozisyonlarını artıracağına dikkat çeken UBS, taşıma maliyetlerinin düşmesinin de bu süreci destekleyeceğini ifade etti. Ayrıca, ABD dolarındaki düşüş eğiliminin, altına diğer para birimlerine karşı bir alternatif sunarak ek bir destek sağlayacağını vurguladı.
DİĞER KIYMETLİ METALLER UBS İÇİN DAHA AZ CAZİP
UBS, artan risklere rağmen temel talebin altını desteklemeye devam edeceğini, merkez bankaları ve resmi kurumların da altın rezervlerini artırmaya devam etmesini bekliyor. Ancak UBS, diğer kıymetli metaller konusunda aynı iyimserliği paylaşmıyor. Gümüş ve platin grubu metallerin (PGM) piyasa değerindeki değişiklikler nedeniyle tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Bu nedenle, altın dışındaki kıymetli metaller UBS için daha az cazip hale geldi.
ALTIN 50 KAT YÜKSELEBİLİR Mİ?
Öte yandan, ünlü ekonomist Peter Schiff, altın fiyatlarında çok büyük bir artış öngörüyor. Schiff, altının mevcut fiyatının 20 ila 50 katına çıkabileceğini iddia etti. 2008 mali krizini doğru tahmin eden Schiff, birçok yatırımcının hala boğa piyasasını fark etmediğini savunarak, döviz krizinin ve altın fiyatlarındaki yükselişin kaçınılmaz olduğunu belirtti.
Ancak, bazı yatırımcılar ve analistler bu tahminin gerçekçi olmadığını düşünüyor. Analistler, altının 2001-2011 yılları arasındaki boğa piyasasında, 10 yıl içinde fiyatını sadece 10 kat artırdığını hatırlatarak, Schiff'in tahminini aşırı iyimser buluyor. 20 ila 50 kat değer artışının mümkün olmadığını, böylesine büyük bir yükselişin ekonomik gerçeklikten uzak olduğunu vurguluyor.