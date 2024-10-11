Piyasalarda Kıyamet Kopacak! Altın Fiyatları 50 Katına Çıkacak, Uzmanı Tarih Verdi

Altın, son haftalarda bir miktar değer kaybetmiş olsa da İsviçre bankası UBS, altının hala büyük bir yükseliş potansiyeline sahip olduğunu öngörüyor. Banka, bu yıl ve 2025 hedeflerini yükseltti. UBS, altın fiyatlarının bu yıl dipten zirveye yüzde 36 oranında yükseldiğini, şu ana kadar net yüzde 28 artış kaydettiğini belirtti.

ALTININ ONS FİYATI 3000 DOLARA ULAŞACAK

UBS, "Güçlü ABD istihdam verilerine rağmen, altın fiyatları 2600 doların üzerinde seyrediyor. Oysa 12 aydan kısa bir süre önce fiyatlar 2000 doların altındaydı." ifadelerini kullandı. Banka, güçlü alımların devam etmesi ve satıcıların sınırlı kalması durumunda, altının fiyatının yıl sonuna kadar 2800 dolara, 2025 yılında ise 3000 dolara ulaşmasını bekliyor.