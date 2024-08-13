Piyasalarda Kara Pazartesi: Borsa İstanbul'a Ağır Yara

Japon Merkez Bankası'nın faiz politikasındaki değişiklik sonrası trilyonlarca dolarlık carry-trade pozisyonu kapatılmaya başlayınca küresel bazda varlık satışları tetiklenerek yakın tarihin en kaos dolu günü “Kara Pazartesi” 5 Ağustos 2024’ün üzerinde 1 hafta geçti.

CNBC-e’den Barış Erkaya'nın haberine göre, hisse senedi piyasaları çökerken, sarsıntının merkez üssü olan Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 13 oranında kayıp yaşamış, carry trade pozisyonunu kapatmak isteyenlerin karşılaştığı likidite açığı da hisse senedi ve emtia fiyatlarını etkileyerek küresel varlıklarda sert düşüşleri tetiklemişti.

EN ÇOK BORSA İSTANBUL ETKİLENDİ

5 Ağustos sarsıntısından bir gün önceki kapanışlarla dünkü kapanışlar kıyaslandığında “Kara Pazartesi”nin en çok Borsa İstanbul’u etkilediği anlaşıldı.

Japon Nikkei endeksine dahil hisseler dün itibariyle kayıplarını tamamen geri alırken BIST 100 endeksindeki kayıp dünkü (12 Ağustos 2024) kapanış itibariyle yüzde 6,16'ya ulaştı.

4-12 Ağustos aralığında küresel bazda kayıplarda Borsa İstanbul'u Güney Kıbrıs Borsası yüzde 4,93 ile izlerken, ardından en yüksek kayıplar yüzde 4,5 ile NASDAQ Singapur Endeksi’nde, yüzde 3,4 ile NASDAQ Emerging Europe Endeksi’nde, yüzde 2,98 ile Filistin Borsası’nda ve yüzde 2,89 ile Gana Borsası’nda görüldü.

Aynı tarihlerde pozitif ayrışan borsalar da oldu. İlk sırada yüzde 13,44 oranında değer kazanan Bangladeş Borsası gelirken, yüzde 10,85 ile Arjantin Borsası, yüzde 6,69 ile NASDAQ Latin Amerika Endeksi, yüzde 4,22 ile Mısır Borsası ve yüzde 4,18 ile Brezilya Borsası onları izledi.