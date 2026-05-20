Piyasalarda İlk Rakamlar: Dolar Yükselişte, Euro Gevşemeye Başladı
İstanbul serbest piyasada dolar güne 45,5930 liradan başlayarak haftanın ilk gününe kıyasla yukarı yönlü bir grafik çizdi. Hafta başında 53 lira sınırını aşan euro ise düşüş eğilimine girerek açılışta 52,9680 liraya geriledi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Serbest piyasada 45,5910 liradan alınan dolar 45,5930 liradan satılıyor. 52,9660 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 52,9680 lira oldu.
Pazartesi doların satış fiyatı 45,5580, euronun satış fiyatı ise 53,0860 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: