Piyasalarda Hareketlilik! Dolar ve Euro Haftayı Nasıl Kapatacak?
İstanbul serbest piyasada dolar 47,3490 liradan, euro 53,9230 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 47,2380 lira, euronun satış fiyatı ise 53,8330 lira olmuştu.
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İstanbul serbest piyasada dolar 47,3490 liradan, euro 53,9230 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 47,3470 liradan alınan dolar, 47,3490 liradan satılıyor.
53,9210 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,9230 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 47,2380 lira, euronun satış fiyatı ise 53,8330 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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