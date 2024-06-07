Piyasalarda gün sonu: Borsa haftayı kayıpla tamamladı, altın fiyatları düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,37 değer kaybederek 10.138,97 puandan tamamladı. Gün içinde en düşük 10.112,40, en yüksek 10.335,75 puan seviyesini gören endeks, kapanışta 140,71 puan azaldı.

Mali, sanayi, hizmetler ve teknoloji endeksleri de değer kaybetti. BIST 30 endeksi de yüzde 1,46 azalışla 11.033,98 puanda kapandı.

Altının gram fiyatı da yüzde 0,4 azalışla 2 milyon 435 bin liraya geriledi. Uluslararası piyasalarda ise altının ons fiyatı 2 bin 309 dolar seviyesinde işlem gördü.

Borsa ve altın piyasasındaki düşüşler, ekonomik belirsizliklerin sürmesine işaret ediyor. Yatırımcılar, gündeki gelişmeleri yakından takip ederken, piyasalardaki dalgalanmanın önümüzdeki dönemde de devam edebileceği öngörülüyor.

Kaynak: AA