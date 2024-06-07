Piyasalarda gün sonu: Borsa haftayı kayıpla tamamladı, altın fiyatları düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 140,71 puan azalarak 10.138,97 puandan haftayı kapatırken, altın yüzde 0,4 azalışla 2 milyon 435 bin liraya geriledi.

Piyasalarda gün sonu: Borsa haftayı kayıpla tamamladı, altın fiyatları düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,37 değer kaybederek 10.138,97 puandan tamamladı. Gün içinde en düşük 10.112,40, en yüksek 10.335,75 puan seviyesini gören endeks, kapanışta 140,71 puan azaldı.

Mali, sanayi, hizmetler ve teknoloji endeksleri de değer kaybetti. BIST 30 endeksi de yüzde 1,46 azalışla 11.033,98 puanda kapandı.

Altının gram fiyatı da yüzde 0,4 azalışla 2 milyon 435 bin liraya geriledi. Uluslararası piyasalarda ise altının ons fiyatı 2 bin 309 dolar seviyesinde işlem gördü.

Borsa ve altın piyasasındaki düşüşler, ekonomik belirsizliklerin sürmesine işaret ediyor. Yatırımcılar, gündeki gelişmeleri yakından takip ederken, piyasalardaki dalgalanmanın önümüzdeki dönemde de devam edebileceği öngörülüyor.

Kaynak: AA

Hande Ataizi'den kötü haber; Kanal D'deki Taş Kağıt Makas'ın yıldızıydı Hande Ataizi'den kötü haber; Kanal D'deki Taş Kağıt Makas'ın yıldızıydı
Rize'de ekmeğe zam! Rize'de ekmeğe zam
PTT’den kargo ücretlerine yılın ikinci zammı! PTT’den kargo ücretlerine yılın ikinci zammı!
Balık yerken dikkat edin. Boğaza kaçan balık kılçığını çıkaran yöntem Balık yerken dikkat edin. Boğaza kaçan balık kılçığını çıkaran yöntem
ÇOK OKUNANLAR
Dilan-Engin Polat davasının hakimi davadan çekildi: Dilekçesi ortaya çıktı Dilan-Engin Polat davasının hakimi davadan çekildi
Oranlar değişti: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Zengin olmak için doğan 4 burç belli oldu Zengin olmak için doğan 4 burç belli oldu
AKP'li başkanlar da Ekrem İmamoğlu'na oy verdi, farkla kazandı: "Aradaki oy farkı iktidarı da şaşırttı" AKP'li başkanlar da İmamoğlu'na oy vermiş
Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda onun imzası var: Ersun Yanal, Amedspor'un yeni hocası oldu Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda onun imzası var