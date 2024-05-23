Piyasalarda gün sonu: Borsa geriledi, altın fiyatları düştü

BIST 100 endeksi, güne 31,18 puan ve yüzde 0,29 azalışla 10.868,11 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.785,60 puanı ve en yüksek 10.972,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,98 azalışla 10.792,53 puandan tamamladı.

Sektörel bazda incelendiğinde, mali endeks yüzde 1,24, sanayi endeksi yüzde 0,89, hizmetler endeksi yüzde 0,51 ve teknoloji endeksi yüzde 1,30 oranında değer kaybetti.

Altın piyasalarında ise düşüş eğilimi devam etti. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2 bin 342 dolar seviyesinde seyrederken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda altının kilogram fiyatı yüzde 1,4 azalışla 2 milyon 466 bin liraya geriledi.

Diğer yandan, TCMB tarafından açıklanan efektif dolar kuru alışta 32,1196 lira, satışta ise 32,2483 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA