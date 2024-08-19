Piyasalarda Gözler Merkez Bankası'nın Faiz Kararında

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'de katılımcılar 3 ay sonrası için beklentiyi yüzde 48,10'a düşürdü.

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Piyasalarda Gözler Merkez Bankası'nın Faiz Kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanmasının ardından yarın faiz kararını açıklayacak.

TCMB faiz kararını 14.00’te duyuracak. Öte yandan geçen ayki PPK toplantısında politika faizi yüzde 50’de sabit tutulmuştu.

PİYASALARIN AY SONU BEKLENTİSİ

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 48,10'a düştü.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 34,57'den yüzde 33,30'a geriledi.

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