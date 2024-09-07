Piyasalarda Fırtına Gibi Esmişti: Perakende Devi İflas Etti

Big Lots, uzun süredir düşen satış rakamları ve pazarlama stratejilerindeki zayıflık nedeniyle finansal baskı altında kaldı. Şirketin iflas sürecine girebileceği belirtilirken, ABD medyasından gelen haberlere göre iflas başvurusunda bulunma hazırlıklarına hız verdiği ifade ediliyor.

İFLAS SÜRECİNE GİRİŞ

Bloomberg’e göre Big Lots, iflas başvurusunu 11. Bölüm koruma kapsamına alarak gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu süreçte mağazalarını satışa çıkararak olası teklifler almaya çalışacak. Şirket, daha uygun teklifler gelmesi durumunda iflas başvurusunu erteleyebileceğini de duyurdu.

Ayrıca, şirketin danışmanlık hizmeti almak için AlixPartners ve Guggenheim Partners ile işbirliği yaptığı bildirildi. İflasın kesinleşmesi halinde Big Lots’un 1.400'den fazla mağazası ve 30.000 çalışanıyla ne tür bir dönüşüm yaşayacağı ise merak konusu.