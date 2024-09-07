Piyasalarda Fırtına Gibi Esmişti: Perakende Devi İflas Etti
Ucuz tuvalet kağıtları ve perakende sektörüne hızlı girişiyle tanınan ABD merkezli perakende devi Big Lots, ekonomik zorluklar nedeniyle iflasın eşiğine geldi. Küresel çapta etkisini gösteren ekonomik kriz, birçok sektörü sarsmaya devam ederken, perakende devlerinden Big Lots da bu krizden nasibini aldı.
Big Lots, uzun süredir düşen satış rakamları ve pazarlama stratejilerindeki zayıflık nedeniyle finansal baskı altında kaldı. Şirketin iflas sürecine girebileceği belirtilirken, ABD medyasından gelen haberlere göre iflas başvurusunda bulunma hazırlıklarına hız verdiği ifade ediliyor.
İFLAS SÜRECİNE GİRİŞ
Bloomberg’e göre Big Lots, iflas başvurusunu 11. Bölüm koruma kapsamına alarak gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu süreçte mağazalarını satışa çıkararak olası teklifler almaya çalışacak. Şirket, daha uygun teklifler gelmesi durumunda iflas başvurusunu erteleyebileceğini de duyurdu.
Ayrıca, şirketin danışmanlık hizmeti almak için AlixPartners ve Guggenheim Partners ile işbirliği yaptığı bildirildi. İflasın kesinleşmesi halinde Big Lots’un 1.400'den fazla mağazası ve 30.000 çalışanıyla ne tür bir dönüşüm yaşayacağı ise merak konusu.
FİNANSAL KRİZLERİ ETKİLEDİ
Big Lots, geçtiğimiz yıl hisselerinde yüzde 90’dan fazla değer kaybı yaşadı. Şirketin ikinci çeyrek kazanç raporu da erteleme kararı aldı ve 12 Eylül’de açıklanması bekleniyor. Satışlardaki ciddi düşüş, şirketin mali yapısını zayıflatırken iflas sürecinin hızlanmasına neden oldu.
ABD'nin perakende devlerinden biri olan Big Lots’un geleceği belirsizliğini korurken, bu iflas dalgasının perakende sektöründe daha geniş bir etki yaratabileceği düşünülüyor.