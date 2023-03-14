Piyasalarda endişe artıyor: Tahminler değişti, rakam verildi
Ons altın desteğini alan gram altın fiyatı 1.167 liraya kadar yükseldi. Altın fiyatları için bir başka kritik haber 15.30'da ABD’den gelecek. Piyasadaki hareketlilik ile altın tahminleri de değişti.
Altın fiyatları geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Powell’ın yaptığı açıklamalarla düşüşe geçmişti.
Piyasalarda 22 Mart’ta yapılacak toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gidilmesi olasılığı yüzde 80’e çıkarken altın ise tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yükselişin baskısıyla 1.810 dolara geriledi.
Ancak altın fiyatlarında, ABD’deki banka iflaslarının ardından 3 Şubat sonrasında en yüksek seviye görüldü. Ons altın 1918 dolara çıkarken, gram altın fiyatı ise 1.185 liralık rekoruna daha da yaklaşarak 1.167 liraya yükseldi.
Şu sıralar ise ons altın 1907 dolar, altının gram fiyatı ise 1.161 TL seviyesinde bulunuyor.