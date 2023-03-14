Piyasalarda endişe artıyor: Tahminler değişti, rakam verildi

Ancak altın fiyatlarında, ABD’deki banka iflaslarının ardından 3 Şubat sonrasında en yüksek seviye görüldü. Ons altın 1918 dolara çıkarken, gram altın fiyatı ise 1.185 liralık rekoruna daha da yaklaşarak 1.167 liraya yükseldi.