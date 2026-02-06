Piyasalarda Döviz Hareketi: Dolar Kaç TL Oldu, Euro ne Kadar? İşte 6 Şubat Cuma Güncel Döviz Kurları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 43,4555, satışta 43,5338 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,3941, satışta 43,5680 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1789 sterlin/dolar paritesi 1,3553 ve dolar/yen paritesi 156,660 düzeyindeydi.

DOLAR YENİ GÜNE NASIL BAŞLADI?

Yeni günde Dolar/TL 43,6005 (alış) 43,6283'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 51,4306 TL seviyelerinde seyrediyor.

Kaynak: Haber Merkezi