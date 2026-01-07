Piyasalarda Döviz Alarmı! İşte Dolar ve Euroda Son Durum...

Döviz piyasalarında hareketlilik hız kesmeden sürüyor. Dolar ve eurodaki son değişimler yatırımcıların ve vatandaşların odağında yer alırken, TCMB’nin açıkladığı efektif kurlar ve küresel piyasalardaki parite verileri yakından takip ediliyor.

Altın fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, hem iç hem de dış piyasaları yakından etkilerken vatandaşların da gündeminde yer almaya devam ediyor. Döviz cephesindeki hareketlilik bugün de sürüyor. Yatırımcılar, iş dünyası temsilcileri ve bireysel takipçiler, dolar ve eurodaki son durumu anbean izliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün için doların efektif kurunu alışta 42,9362 lira, satışta ise 43,1083 lira olarak duyurdu. Bir önceki günde ise efektif kur, alışta 42,9347 lira, satışta 43,1068 lira seviyesindeydi.

Uluslararası piyasalarda dün akşam saatleri itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1686, sterlin/dolar paritesi 1,3496 ve dolar/yen paritesi 156,674 olarak kaydedildi.

PEKİ DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Günün ilk saatlerinde Dolar/TL 43,0330 alış ve 43,0718 satış seviyelerinden işlem görürken, euro da aynı dakikalarda 50,4276 TL civarında seyrediyor.

