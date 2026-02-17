Piyasalarda Cenevre Etkisi: Altın, Gümüş ve Petrolde Düşüş

ABD ile İran arasındaki müzakerelerden gelen olumlu mesajlar piyasaları hareketlendirdi. Altın, gümüş ve petrol fiyatlarında sert geri çekilmeler yaşanırken, değerli metallerde günlük kayıplar dikkat çekti.

İran ile ABD arasında Cenevre'de gerçekleştirilen ikinci tur nükleer müzakerelerde tarafların bazı konularda mutabakat sağladığı ve görüşmelere ilerleyen günlerde devam etme konusunda anlaştığı bildirildi.

Bu gelişme üzerine değerli metal ve petrol fiyatlarında düşüş görüldü.

Dün günü 4 bin 992 dolar seviyesinden kapatan ons altın, bugünkü İran müzakereleri sonrasında 4 bin 843 dolara kadar geriledikten sonra kayıplarının bir kısmını geri aldı. Altında günlük düşüş bir ara yüzde 3'ü gördü. Gram altın fiyatı da 6 bin 836 TL'ye kadar geriledi.

Dün günü 76,6 dolardan kapan ons gümüş fiyatı da bugün İran toplantısı sonrasında 72,5 dolara kadar geriledi. Daha sonra kayıplarının bir kısmını geri aldı. Son dönemde sert dalgalanan gümüşte günlük düşüş yüzde 4'ü aştı.

Dün günü 68,65 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı da bugün 67,25 dolara kadar geriledi. Petrolde günlük düşüş yüzde 2'yi gördü.

Kaynak: Haber Merkezi

