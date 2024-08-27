Piyasalarda Büyük Tehlike: Aniden Rekor Artış Olacak
Ekonomist Selçuk Geçer, Türkiye'deki yüksek mevduat faizlerinin yabancı yatırımcılar için cazip hale geldiğini ve bunun piyasalarda büyük bir riski beraberinde getirdiğini belirtti.
Selçuk Geçer, yatırımcıların Carry Trade stratejisini kullanarak Türk lirası (TL) üzerinden kazanç sağladıklarını, ancak bu stratejinin sonunda döviz kurlarında ani bir artışa neden olabileceği uyarısında bulundu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüksek enflasyon ve döviz kurları ile mücadele amacıyla politika faizini yüzde 50 seviyesine yükseltmesi, mevduat faizlerinin yüzde 55 gibi rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu. Bu durum, yabancı yatırımcıların TL üzerinden yüksek getiri elde etme arayışını artırdı.
Selçuk Geçer, Carry Trade stratejisini uygulayan yabancı yatırımcıların, dövizlerini kısa bir süre sabit tutarak, yüksek faiz kazancını maksimize etmeyi hedeflediklerini belirtti. Ancak, bu yatırımcıların belirli bir süre sonra döviz piyasasına geri döneceklerini ve bu durumun döviz kurlarında ani bir yükselişe yol açacağını vurguladı.
Geçer, bu stratejinin yabancı yatırımcılar için kısa vadeli bir kazanç sunduğunu ifade ederek, "Yatırımcılar, dövizin bir süre sabit kalmasını fırsat olarak görüyor, ancak uzun vadede bu durumun sürdürülebilir olmadığını biliyorlar. Esas amaçları, dövizde yaşanacak olası bir ani artışla birlikte TL üzerinden daha yüksek faiz getirisi elde etmek" dedi.
Bu durumun, Türk lirasının değer kaybına ve piyasalarda büyük dalgalanmalara yol açabileceğine dikkat çeken Geçer, yatırımcıları bu stratejinin olası sonuçlarına karşı uyardı.
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.