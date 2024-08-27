Piyasalarda Büyük Tehlike: Aniden Rekor Artış Olacak

Selçuk Geçer, yatırımcıların Carry Trade stratejisini kullanarak Türk lirası (TL) üzerinden kazanç sağladıklarını, ancak bu stratejinin sonunda döviz kurlarında ani bir artışa neden olabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüksek enflasyon ve döviz kurları ile mücadele amacıyla politika faizini yüzde 50 seviyesine yükseltmesi, mevduat faizlerinin yüzde 55 gibi rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu. Bu durum, yabancı yatırımcıların TL üzerinden yüksek getiri elde etme arayışını artırdı.