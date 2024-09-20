Piyasalarda Büyük Hareketlilik! Rekor Artış Olacak
ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Bu kararın ardından gözler gözler kasım ayında yapılacak ABD seçimlerine de çevrildi. Trump’ın olumlu yaklaşımı ve Harris’in belirsiz tutumu, piyasadaki dalgalanmaların temel sebeplerinden biri olurken uzman isimler kripto para piyasasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Fed’in faiz indirme kararı, piyasalarda hareketlilik yaratarak dikkatleri kasım ayında yapılacak ABD seçimlerine yönlendirdi. Bu süreçte kripto para piyasasında önemli dalgalanmalar gözlemlenirken, başkan adaylarının ekonomi politikaları ise yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı.
FAİZ İNDİRİMİ PİYASAYI CANLANDIRDI
Fed, 4 yıl aradan sonra faiz oranını 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5 aralığına çekti. Bu karar, Bitcoin’in 63 bin dolar seviyesini aşmasına ve Ethereum’un yüzde 5’in üzerinde bir artışla 2 bin 500 doları geçmesini sağladı. Kripto para piyasasındaki toplam değer ise 2,2 trilyon dolara ulaştı.
“TRUMP'IN KAZANMASI PİYASAYA OLUMLU YANSIR”
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eren Çaşkurlu, Fed'in faiz indirimlerinin kripto varlıkları daha cazip hale getirdiğini vurguladı. Özellikle Bitcoin gibi sabit arzı olan kripto paraların enflasyona karşı bir korunma aracı olarak öne çıktığını vurgularken, Donald Trump'ın kripto paralara yönelik olumlu açıklamalarının piyasalarda hareketlenmelere neden olabileceğini ifade etti.
Kamala Harris’in belirsiz tutumunun geçici bir düşüşe yol açabileceğini de aktardı.
“PARASAL GENİŞLEME KRİPTO PARALARI DESTEKLİYOR”
Beykent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, Fed’in faiz kararının piyasa beklentileri doğrultusunda geldiğini aktardı. Parasal genişlemenin kripto piyasasına olumlu yansıyacağını ifade eden Tufaner, Trump'ın bu genişlemeyi destekleyen politikalarının kripto piyasasına daha fazla likidite sağlayacağını iddia etti.
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.