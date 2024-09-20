Piyasalarda Büyük Hareketlilik! Rekor Artış Olacak

FAİZ İNDİRİMİ PİYASAYI CANLANDIRDI

Fed, 4 yıl aradan sonra faiz oranını 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5 aralığına çekti. Bu karar, Bitcoin’in 63 bin dolar seviyesini aşmasına ve Ethereum’un yüzde 5’in üzerinde bir artışla 2 bin 500 doları geçmesini sağladı. Kripto para piyasasındaki toplam değer ise 2,2 trilyon dolara ulaştı.