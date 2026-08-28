Piyasalara Ağustos Ayı Morali: Ekonomik Güven Endeksi Ağustosta 100,6 Seviyesine Yükseldi

TÜİK, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi rakamlarını paylaştı. Temmuz ayında gerileyen endeks, ağustosta aylık bazda yüzde 0,8 toparlanarak 100,6 değerini aldı. Tüketici ve reel kesim endekslerindeki yükseliş genel tabloyu yukarı taşırken; hizmet, perakende ve inşaat sektörleri düşüş kaydetti.

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Piyasalara Ağustos Ayı Morali: Ekonomik Güven Endeksi Ağustosta 100,6 Seviyesine Yükseldi
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Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre temmuzda 99,8 olan endeks, ağustosta yüzde 0,8 yükselerek 100,6 değerine çıktı.

TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ CEPHESİNDE YÜKSELİŞ İVMESİ

Tüketici güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 1 artarak 90,8'e yükseldi. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,2 artışla 102,4 olarak kayıtlara geçti.

HİZMET, PERAKENDE VE İNŞAATTA KAN KAYBI

Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 0,1 azalışla 111,9 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 azalışla 110,1, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,4 azalarak 83,1 değerini aldı.

Kaynak: AA

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