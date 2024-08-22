Piyasalar Yarını Bekliyor: İşte Dolar ve Euroda Son Durum

İstanbul serbest piyasada dolar 33,9290 liradan, euro 37,9270 liradan güne başladı.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın cuma günü Jackson Hole Sempozyumu’nda yapacağı konuşmada faiz indirimi argümanını destekleyeceği beklentisi euroyu dolar karşısında bir yılın en yüksek seviyesine taşıdı.

TL DEĞER KAYBEDİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Banka, enflasyonda belirgin bozulma görülmesi halinde politika duruşunu sıkılaştıracağı ifadesini karar metninde korudu.

TCMB, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu teyit ederken, hizmet enflasyonundaki katılığın da altı çizildi.

Türk Lirası, dolar karşısında hafta başından bu yana yüzde 0,6, ay başından bu yana ise yüzde 2,2 değer kaybetti.

Dünkü doların satış fiyatı 33,9310 lira, euronun satış fiyatı ise 37,7390 lira olmuştu.



