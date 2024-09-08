Sektör Uzmanları Net Tarih Verdi: Altın 5 Bin Lira Olacak
Uzmanlardan altın yatırımcılarını ilgilendiren önemli bir uyarı geldi. Piyasanın lokomotifi kuyumcular, küresel ekonomik kriz ve devam eden savaşlar nedeniyle altın fiyatlarının artış göstermesini beklediklerini ve 5 bin lira seviyesini görebileceğini belirtti.
Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, altın fiyatlarının 3.500 TL bandını görebileceğini belirtti ve bu tahmini destekleyen sebepler sundu. Yazıcı, altın fiyatlarının en iyi halde 5 bin lira seviyelerine kadar çıkacağını söyledi.. Aynı zamanda kuyumculardan Zekeriya Tonyalı, yatırımcılara 24 ayar altın alımlarını tavsiye etti.
Küresel ekonomik belirsizlikler, maymun çiçeği virüsü ve bölgesel çatışmalar altın fiyatlarını etkiliyor. Piyasa uzmanları, FED’in faiz indirimine gitmesinin beraberinde savaşların da piyasaları etkilemesi nedeniyle altın fiyatlarında da büyük yükselişler yaşanacağını söyledi.
Şu anda serbest piyasada gram altın 2.726 TL, çeyrek altın 4.501 TL, altın ons fiyatı ise 2.497 TL seviyelerinde işlem görüyor.
"5 BİN LİRAYA ÇIKACAK"
Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, gram altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini ve özellikle yılbaşına yakın 3.000 ile 3.500 TL arasında bir seviyeye ulaşabileceğini öngördüğünü belirtti. Yazıcı, “Altının yılbaşına doğru 3.000-3.500 TL bandını göreceğini ihtimal veriyorum” ifadelerini kullandı.
Yazıcı, üç dört ay önce yaptıkları tahminlerin gerçekleştiğini belirterek, “O dönemde altın fiyatları 2.300-2.400 TL seviyelerindeydi. Hatta yılbaşında 2.050 TL seviyesindeydi. Şu anda Ortadoğu’da devam eden savaşlar, Rusya-Ukrayna çatışması ve Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarıları gibi faktörler fiyatları etkileyebilir. Eğer İran ve İsrail arasındaki gerilim artar ve Çin ile Kore’nin de bu duruma dahil olmasıyla altın fiyatları en iyimser tahminle 5.000 TL’ye kadar çıkabilir” dedi.
"24 AYAR ALTIN ALIN"
Kuyumculardan Zekeriya Tonyalı da altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken yorumlarda bulundu. Altın piyasasında 2024'ün sonuna kadar büyük yükselişlerin devam edeceğini belirten Tonyalı, "Dünyadaki savaş, ekonomik kriz altının yükselmesini tetikliyor. Bu yükselişi 1992-2005 yılında gördük. İran, Irak savaşında, Kuveyt savaşında gördük. Savaş durumunda altın her zaman en değerli emtiadır. Yatırımcıya 24 ayar altın almasını tavsiye ediyoruz'' şeklinde konuştu.
Not: Haberimizde yatırım tavsiyesi verilmemiştir.