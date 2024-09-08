Sektör Uzmanları Net Tarih Verdi: Altın 5 Bin Lira Olacak

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, altın fiyatlarının 3.500 TL bandını görebileceğini belirtti ve bu tahmini destekleyen sebepler sundu. Yazıcı, altın fiyatlarının en iyi halde 5 bin lira seviyelerine kadar çıkacağını söyledi.. Aynı zamanda kuyumculardan Zekeriya Tonyalı, yatırımcılara 24 ayar altın alımlarını tavsiye etti.

Küresel ekonomik belirsizlikler, maymun çiçeği virüsü ve bölgesel çatışmalar altın fiyatlarını etkiliyor. Piyasa uzmanları, FED’in faiz indirimine gitmesinin beraberinde savaşların da piyasaları etkilemesi nedeniyle altın fiyatlarında da büyük yükselişler yaşanacağını söyledi.

Şu anda serbest piyasada gram altın 2.726 TL, çeyrek altın 4.501 TL, altın ons fiyatı ise 2.497 TL seviyelerinde işlem görüyor.