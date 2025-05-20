Piyasalar Tetikte: Altın Fiyatlarında Jeopolitik Deprem! İşte 20 Mayıs Güncel Altın Fiyatları…

Altın piyasasında yaşanan düşüş eğilimi, yeni haftanın başlangıcında da etkisini sürdürüyor. ABD dolarının hafif de olsa değer kazanması ve Rusya-Ukrayna arasında olası bir ateşkes ihtimalinin güç kazanması, yatırımcıların güvenli liman talebini azaltarak altın fiyatlarını baskı altına aldı.

Uluslararası piyasalarda ons altın, haftaya yüzde 0,5 oranında bir kayıpla 3.210 dolar seviyesinden başladı. ABD’de işlem gören vadeli altın kontratları da benzer şekilde yüzde 0,5 oranında değer kaybederek 3.218,40 dolardan alıcı buluyor.

Türkiye’de ise altının gram fiyatı, küresel piyasalardaki düşüşü takip ediyor. Gram altın, yüzde 0,5’lik bir gerilemeyle 4.011 liradan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası kısa vadede ateşkes müzakerelerinin başlayabileceği yönündeki mesajlar da altın üzerindeki baskıyı artırdı.

ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ?

Finansal piyasa analistlerinden Kyle Rodda, “Ons altın 3.200 doların altına yaklaştığında alıcıların piyasaya girdiğini gözlemliyoruz. Ancak jeopolitik tansiyonun daha da düşmesi ve ABD'nin mali politikalarının tahvil faizleri üzerinde baskı yaratması durumunda, altında daha derin bir geri çekilme yaşanabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Güncel Altın Fiyatları (TL Cinsinden):

Gram Altın: Alış 4.010,64 TL – Satış 4.011,15 TL

Çeyrek Altın: Alış 6.662,00 TL – Satış 6.727,00 TL

Yarım Altın: Alış 13.324,00 TL – Satış 13.455,00 TL

Tam Altın: Alış 26.404,66 TL – Satış 26.926,33 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 26.567,00 TL – Satış 26.830,00 TL

Ata Altın: Alış 27.229,80 TL – Satış 27.917,48 TL

Kaynak: Haber Merkezi