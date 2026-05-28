Piyasalar Kapalıyken Dünyada Ortalık Karıştı: Dolar Endeksi Yükselişte, Kur Sınırda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve enflasyon endişeleri para piyasalarında hareketliliği artırırken, iç piyasa bayram sessizliğine büründü.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yurt içi piyasaların işleme kapalı olduğu günde, dolar/TL yeni güne yatay bir başlangıç yaptı. Dünü dar bir bantta hareket ederek 45,9030 seviyesinden tamamlayan kur, saat 09.30 itibarıyla 45,9040 seviyesinden işlem görmeyi sürdürüyor.

Aynı dakikalarda diğer para birimlerinde ise hafif aşağı yönlü bir seyir hakim. Euro/TL yüzde 0,2 azalışla 53,2800 liradan, sterlin/TL ise yine yüzde 0,2 düşüşle 61,5150 liradan alıcı buluyor.

PETROL FİYATLARI ENFLASYON KORKUSUNU TETİKLEDİ

Küresel piyasalardaki bu hareketliliğin arkasında ise Orta Doğu’da tırmanan gerilim yer alıyor. ABD'nin İran'a yönelik gerçekleştirdiği yeni askeri saldırılar, küresel petrol fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı. Enerji maliyetlerindeki bu artış, ABD başta olmak üzere gelişmiş ekonomilerde enflasyon endişelerini yeniden zirveye taşıdı.

Enflasyon baskısının artmasıyla birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına yönelik belirsizlikler derinleşti. Bu durum güvenli liman arayışındaki yatırımcıları dolara yönlendirirken, küresel çapta dolar endeksi (DXY) yüzde 0,1 yükselişle 99,4 seviyesine ulaştı. Güçlenen dolar, dünya genelinde riskli varlıklara olan talebi ise baskılamaya devam ediyor.

GÖZLER YURT DIŞINDAKİ KRİTİK VERİLERDE

Analistler, Türkiye'de piyasaların resmi tatil modunda olduğunu hatırlatarak, günün geri kalanında yönü tamamen yurt dışından gelecek makroekonomik verilerin belirleyeceğini ifade ediyor. Piyasa aktörlerinin radarına aldığı kritik başlıklar şunlar:

ABD Büyüme Verisi: ABD ekonomisinin ilk çeyrek performansına dair nihai rakamlar izlenecek.

ABD ekonomisinin ilk çeyrek performansına dair nihai rakamlar izlenecek. Fed'in Enflasyon Göstergesi (PCE): Fed’in faiz kararlarında en çok dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi takip edilecek.

Fed’in faiz kararlarında en çok dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi takip edilecek. Euro Bölgesi Güven Endeksi: Avrupa ekonomisinin gidişatına dair ekonomik güven verileri radar altında olacak.





Kaynak: AA