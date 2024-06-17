Piyasalar kapalı, dolar kuru dalgalı: Son 2 ayın zirvesi görüldü!

Dolar/TL, yerel seçimlerin ardından Türkiye piyasalarının kapalı olduğu günde dalgalı bir seyir izlemeye başladı. Dolar kuru böylece, son 2 ayın zirvesini gördü.

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Piyasalar kapalı, dolar kuru dalgalı: Son 2 ayın zirvesi görüldü!

Kurban Bayramı nedeniyle haftanın ilk üç günü piyasada işlem yapılmayacak.

Resmi tatilin ardından piyasalar, 20 Haziran Perşembe günü açılacak.

DOLAR KURU SERT DALGALANDI

Türkiye piyasalarının kapalı olduğu günde ise, dolar kuru, dalgalı bir seyir izleyerek 32,74 TL'den işlem görmeye başladı. Böylece kurda, son 2 ayın zirvesi görüldü.

Piyasalar kapalı, dolar kuru dalgalı: Son 2 ayın zirvesi görüldü! - Resim : 1

TL'DE GİRİŞ, ÇIKIŞ

Öte yandan geçen hafta ABD istihdam ve ABD enflasyon verisi sonrası TL'de yabancı günlük giriş çıkışı içeren hareket görüldü.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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