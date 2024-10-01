Piyasalar Hareketlendi! En Çok Para Kazandıran Sektör Belli Oldu

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %1,14 düşüşle 9.665,78 puandan kapattı. Ancak bugün borsada hareketlilik yaşanıyor ve sektörler arasında en çok kazandıran belli oldu.

Kaynak: AA

Piyasalar Hareketlendi! En Çok Para Kazandıran Sektör Belli Oldu - Resim: 1

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,08 artışla 9.673,56 puandan başladı. Açılışta endeks, bir önceki kapanışa göre 7,78 puanlık bir yükselişle 9.673,56 puana çıktı.

Sektörel bazda bakıldığında, bankacılık endeksi %0,34, holding endeksi ise %0,11 değer kazandı. En çok kazandıran sektör %0,99 artışla inşaat olurken, en çok kaybettiren ise %0,40 düşüşle bilişim sektörü oldu.

Kaynak: AA

Haberin devamını okumak için tıklayın
Bankada 100 Bin Lirası Olan Yaşadı! Mevduat Faizleri Uçuşa Geçti Bankada 100 Bin Lirası Olan Yaşadı! Mevduat Faizleri Uçuşa Geçti
Tarihi Zirve! Dünyaca Ünlü 4 Banka Türkiye’ye Geliyor Tarihi Zirve! Dünyaca Ünlü 4 Banka Türkiye’ye Geliyor
4 Büyük Bankada Kırmızı Alarm: Müşteriler Şokta 4 Büyük Bankada Kırmızı Alarm: Müşteriler Şokta
SGK Uzmanı Kara Haberi Verdi: Emeklilere Zam Şoku, Net Rakamı Söyledi SGK Uzmanı Kara Haberi Verdi: Emeklilere Zam Şoku, Net Rakamı Söyledi
SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Can Suyu Olacak! 24 Bin Lira Ödenecek SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Can Suyu Olacak! 24 Bin Lira Ödenecek
Binbin Halka Arzada Kaç Lot Vereceği Belli Oldu! Talep Toplama İçin Bu Tarihe Dikkat Binbin Halka Arzada Kaç Lot Vereceği Belli Oldu! Talep Toplama İçin Bu Tarihe Dikkat
Trafik Sigortasında Sistem Sil Baştan Değişecek! Yeni Dönem İçin Tarih Verildi Trafik Sigortasında Sistem Sil Baştan Değişecek! Yeni Dönem İçin Tarih Verildi
Altını Olanlar Hop Oturup Hop Kalkacak: Perşembe Günü Başlıyor Altını Olanlar Hop Oturup Hop Kalkacak: Perşembe Günü Başlıyor
Ünlü Yatırımcı Uyardı, İbre Kırmızıya Döndü Büyük Kriz Olacak! Daha Önceki Krizleri de Bilmişti Ünlü Yatırımcı Uyardı, İbre Kırmızıya Döndü Büyük Kriz Olacak
24 Bin 640 Lira Para Verilecek! Son Destek Paketi Belli Oldu 24 Bin 640 Lira Para Verilecek! Son Destek Paketi Belli Oldu
İstanbul'da Ekmeğe Dev Zam: Artık Bu Fiyattan Satılacak İstanbul'da Ekmeğe Dev Zam: Artık Bu Fiyattan Satılacak
Altında Yön Değişti! Uzmanı ‘Her An’ Olabilir Diyerek Uyardı, Fiyatlar Değişecek Altında Yön Değişti! Uzmanı ‘Her An’ Olabilir Diyerek Uyardı, Fiyatlar Değişecek