Piyasalar Hareketlendi! En Çok Para Kazandıran Sektör Belli Oldu
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %1,14 düşüşle 9.665,78 puandan kapattı. Ancak bugün borsada hareketlilik yaşanıyor ve sektörler arasında en çok kazandıran belli oldu.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,08 artışla 9.673,56 puandan başladı. Açılışta endeks, bir önceki kapanışa göre 7,78 puanlık bir yükselişle 9.673,56 puana çıktı.
Sektörel bazda bakıldığında, bankacılık endeksi %0,34, holding endeksi ise %0,11 değer kazandı. En çok kazandıran sektör %0,99 artışla inşaat olurken, en çok kaybettiren ise %0,40 düşüşle bilişim sektörü oldu.
Kaynak: AA