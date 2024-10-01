Piyasalar Hareketlendi! En Çok Para Kazandıran Sektör Belli Oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,08 artışla 9.673,56 puandan başladı. Açılışta endeks, bir önceki kapanışa göre 7,78 puanlık bir yükselişle 9.673,56 puana çıktı.

Sektörel bazda bakıldığında, bankacılık endeksi %0,34, holding endeksi ise %0,11 değer kazandı. En çok kazandıran sektör %0,99 artışla inşaat olurken, en çok kaybettiren ise %0,40 düşüşle bilişim sektörü oldu.

Kaynak: AA