Piyasalar Güne Nasıl Başladı? Dolar ve Euroda Son Durum

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Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç dinamiklerin etkisiyle şekillenen döviz kurlarında yeni günün ilk rakamları netleşti. İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları, güne karışık bir seyirle başladı.

DOLARDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Serbest piyasada sabah seansında 48,1150 liradan alınan dolar, 48,1170 liradan satışa sunuluyor. Dolar, bir önceki işlem gününde spot piyasada günü 48,0990 lira seviyesinden tamamlamıştı. Bu verilere göre dolar, yeni güne sınırlı bir yukarı yönlü hareketle başladı.

EURO CEPHESİNDE HAFİF GERİ ÇEKİLME

Avrupa para birimi euro ise yeni güne yataya yakın hafif bir düşüş eğilimiyle uyandı. Serbest piyasada 56,1660 liradan alınan euro, 56,1680 liradan alıcı buluyor. Euro, dün günü 56,1780 lira satış fiyatıyla kapatmıştı.

Kaynak: AA