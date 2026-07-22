Piyasalar Güne Hareketli Başladı: Dolar ve Euro Yükselişte
Serbest piyasada döviz kurları yeni güne yukarı yönlü bir ivmeyle başladı. Dolar 47,21 TL, euro ise 53,90 TL seviyelerinden işlem görüyor.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İstanbul serbest piyasasında döviz kurları, önceki kapanış değerlerinin üzerine çıkarak güne primli bir başlangıç yaptı.
Serbest piyasada 47,2170 liradan alınan dolar, 47,2190 liradan satılıyor. 53,9340 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,9060 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 47,1990 lira, euronun satış fiyatı ise 53,8980 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: