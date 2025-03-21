Piyasalar Dalgalandı, Mevduat Faizleri Hareketlendi! 1 Milyon Liranın 32 Günlük Faizi Tavan Yaptı
Son günlerde finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar faiz oranlarını yukarı çekti. 1 milyon liranın 32 günlük mevduat getirisi belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46’ya çıkarırken, iki yıllık tahvil faizi yüzde 41,20 seviyesine yükseldi. 21 Mart itibarıyla bankaların sunduğu en yüksek mevduat faizi yüzde 48'e ulaştı. Peki, bu artışlar yatırımcılar için ne anlama geliyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...
PİYASA DALGALANMALARI FAİZİ ETKİLEDİ
Son iki gün içinde piyasalarda yaşanan hareketlilik, faiz oranlarının hızla yükselmesine neden oldu. TL’nin maliyeti arttıkça bankaların fonlama maliyetleri de yükseldi. Bu gelişmelere bağlı olarak:
Gecelik TL faizi yüzde 43,63’e çıktı.
2 yıllık tahvil faizi yüzde 41,20’ye yükseldi.
TCMB, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46’ya çıkardı.
Haftalık repo ihaleleri geçici olarak durduruldu.
TCMB, finansal istikrarı sağlamak amacıyla yeni adımların gerekebileceğine dikkat çekerek, "Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" açıklamasında bulundu.
MEVDUAT FAİZLERİ ARTACAK MI?
Ekonomistler, TCMB’nin aldığı önlemler sonrası bankaların daha yüksek maliyetle borçlanacağını ve bu durumun kısa vadeli faiz oranlarını yukarı yönlü etkileyebileceğini belirtiyor. Mevduat faizleri ise şu an için zirveye ulaşmış gibi görünüyor.
21 Mart itibarıyla bankaların sunduğu en yüksek mevduat faiz oranları şöyle:
Anadolubank: %48,00
Alternatif Bank: %47,00
Fibabanka: %47,00
Odeabank: %46,00
ING Bank: %46,00
Şu an için faizlerde yeni bir artış görülmüyor, ancak piyasanın gidişatına bağlı olarak bankaların oranlarını güncellemesi beklenebilir.
1 MİLYON TL’NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR?
Yatırımcılar açısından en çok merak edilen konulardan biri de mevduat faizlerinin getiri oranı. Mevcut faiz oranlarına göre, 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi şu şekilde hesaplanıyor:
Mevduat Tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %48,00
Vade Süresi: 32 gün
Net Getiri: 35 bin 570 TL