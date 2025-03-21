Piyasalar Dalgalandı, Mevduat Faizleri Hareketlendi! 1 Milyon Liranın 32 Günlük Faizi Tavan Yaptı

MEVDUAT FAİZLERİ ARTACAK MI?

Ekonomistler, TCMB’nin aldığı önlemler sonrası bankaların daha yüksek maliyetle borçlanacağını ve bu durumun kısa vadeli faiz oranlarını yukarı yönlü etkileyebileceğini belirtiyor. Mevduat faizleri ise şu an için zirveye ulaşmış gibi görünüyor.

21 Mart itibarıyla bankaların sunduğu en yüksek mevduat faiz oranları şöyle:

Anadolubank: %48,00

Alternatif Bank: %47,00

Fibabanka: %47,00

Odeabank: %46,00

ING Bank: %46,00

Şu an için faizlerde yeni bir artış görülmüyor, ancak piyasanın gidişatına bağlı olarak bankaların oranlarını güncellemesi beklenebilir.