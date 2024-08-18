Piyasalar Alev Alacak! Dolarda 22 Lira Tufanı
Dolar kuru yükselişini sürdürüyor ve ekonomist Evren Devrim Zelyut, döviz kurlarına ilişkin dikkat çekici yorumlarda bulundu. Zelyut, dolar kuruna yönelik büyük bir strateji olduğuna işaret ederek, detayları paylaştı. İşte bütün gelişmeler...
Dolar üzerindeki baskılar azalmış ve kritik seviyelerin üzerine çıkmış durumda. Şu an itibarıyla dolar 33,63 TL, Euro 37,10 TL, İngiliz Sterlini 43,53 TL ve İsviçre Frangı 38,83 TL'den işlem görüyor.
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, doların baskı altında kalmasının ardından ne kadar yükselebileceğini değerlendirdi. Zelyut, doların üzerindeki baskıların hafifletilmesinin ardından, doların daha da yükselebileceğini belirtti.
"DOLAR ÜZERİNDEKİ BÜYÜK STRATEJİ"
Zelyut, para arzındaki artışın enflasyonu nasıl etkileyebileceğine değinerek, "Para miktarı arttıkça, enflasyonun düşmesi zor. Dolar da bu bağlamda yükselmeye devam edecek. Hisse senetlerinde hızlı bir para çıkışı yaşanıyor. Doların hızını kesecek etkili girişlerin gerçekleşmesi zor görünüyor. Faiz ödemeleri büyük bir yük oluşturuyor. Esnaf ve küçük işletmeler üzerindeki vergi yükü de artmış durumda. Bütçe açığını kapatmak için zamlar yapılıyor. Bu yük, nihayetinde vatandaşların sırtına biniyor" dedi.
Zelyut, ayrıca, "Enflasyon ve döviz kuru arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, 'Kurun artmaması için bir strateji uygulanıyor. Dünyanın en yüksek faiz oranlarıyla borç alınıyor ve bu faiz, halkın sırtına yükleniyor. Dışarıdan borç alınıp basılan paranın faizi bize ödetiliyor. Kurun 70 ya da 100 lira olması şu anda mümkün görünmüyor. Fiyatlar artacak, ancak kurun aşırı şekilde yükselebileceği öngörülmüyor. Ancak büyük bir kriz durumunda kurda ani bir artış yaşanabilir. Baskılar kalksa bile doların 55 lira olması bekleniyor, bu durum gerçekleşmeyecek. Borç alıp baskı yapmaya devam edecekler" şeklinde konuştu.
Zelyut, dolardaki mevcut baskılar ortadan kalksa bile, kurun 33 TL seviyesinden 55 TL'ye yükselmesini öngördüğünü açıkladı.
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.