Piyasalar Alev Alacak! Dolarda 22 Lira Tufanı

Zelyut, ayrıca, "Enflasyon ve döviz kuru arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, 'Kurun artmaması için bir strateji uygulanıyor. Dünyanın en yüksek faiz oranlarıyla borç alınıyor ve bu faiz, halkın sırtına yükleniyor. Dışarıdan borç alınıp basılan paranın faizi bize ödetiliyor. Kurun 70 ya da 100 lira olması şu anda mümkün görünmüyor. Fiyatlar artacak, ancak kurun aşırı şekilde yükselebileceği öngörülmüyor. Ancak büyük bir kriz durumunda kurda ani bir artış yaşanabilir. Baskılar kalksa bile doların 55 lira olması bekleniyor, bu durum gerçekleşmeyecek. Borç alıp baskı yapmaya devam edecekler" şeklinde konuştu.