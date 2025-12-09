Piyasalar Açıldı, Gözler Kurda! Dolar ve Euro Güne Hızlı Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İç ve dış piyasalarda altın ve dövizde yaşanan dalgalanmalar vatandaşların gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor. Kur hareketliliği bugün de devam ederken, yatırımcılar, iş dünyası ve tasarruf sahipleri dolar ile euronun güncel durumunu yakından izliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün için doların efektif kurunu alışta 42,4438 lira, satışta ise 42,6139 lira olarak duyurdu. Bir önceki günün efektif kuru ise alışta 42,3309 lira, satışta 42,5006 lira seviyesinde gerçekleşmişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1624, sterlin/dolar paritesi 1,3310, dolar/yen paritesi ise 155,979 düzeyine kadar çıktı.

DOLAR YENİ GÜNE NASIL BAŞLADI?

Günün ilk saatlerinde Dolar/TL kuru 42,5044 (alış) ve 42,5922 (satış) seviyelerinden işlem görürken; Euro/TL ise aynı zaman diliminde 49,6564 seviyesinde hareket ediyor.

