Piyasada 'Sahte Dolar' Krizi Yeniden Patlak Verdi! ATM ve Döviz Büroları Almıyor

Türkiye'de bazı döviz büroları ve ATM'lerin 50 dolar ve eski basım 100 doları kabul etmediği ortaya çıktı. Buna gerekçe olarak sahte dolarların artması gösterilirken bir esnafın söylediği "Geçen sefer para sayma makinelerimizi yeniledik, bankalar kontrol arttırdı, umut ettik. Ama bugün geldiğimiz nokta, yeniden eski günlere dönmüşüz gibi" sözleri yaşananları gösteriyor. 2024 yılında yine sahte dolar krizi yaşanmış ve bir süre 50-100 dolarlar kabul edilmemişti.

SAHTE DOLAR ALARMI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, son aylarda döviz bürolarında ve ATM’lerde 50 dolarlık banknotlar ile bazı eski basım 100 dolarlık banknotların kabul edilmediği yönünde şikayetler artarken, esnaf bu durumun hem turiste hem de yerli vatandaşa zorluk çıkardığını belirtiyor.

Kapalıçarşı’daki kaynakların doğruladığı bilgiye göre, piyasada son bir yılda ciddi miktarda sahte 50 ve 100 dolar tespit edildiği için bazı döviz büroları bu banknotları ya tamamen almıyor ya da 2-3 lira düşük kurdan kabul ediyor. Döviz bozan vatandaşlar ise bu uygulama nedeniyle ciddi bir maddi kayba uğradıklarını ifade ediyor. Turistik noktalarda esnaf, turistlerin ödeme yapmakta zorlandığını, çoğu kişinin kabul edilmeyen dolar nedeniyle mağdur olduğunu anlatıyor.

ESNAF NE YAPACAĞINI BİLMİYOR

Bu belirsizliğin hem alışverişi yavaşlattığını hem de perakende sektöründe güvensizlik oluşturduğunu vurgulayan işletme sahipleri, konunun resmî kurumlar tarafından netleştirilmesini talep ediyor. Esnafa göre, özellikle turizm sezonunda yaşanan bu sorun Türkiye’nin ticari imajını da olumsuz etkiliyor.

Döviz büroları ise kendilerini korumak zorunda olduklarını, son dönemde sahte para riskinin olağanüstü arttığını belirtiyor. Ancak uzmanlara göre çözüm, banknot güvenlik denetimlerinin artırılması, bilgilendirme çalışmalarının güçlendirilmesi ve düzenleyici kurumların sahte para ile mücadelede güncel bir yol haritası yayımlaması olabilir.

'YENİDEN ESKİ GÜNLERE DÖNMÜŞÜZ'

Kapalıçarşı’da uzun yıllardır ticaret yapan bir esnaf, “Turist geliyor, cebinde 50 dolar ama biz alamıyoruz. Hâlâ çaresiziz. Bu banknotu kabul etmedikleri zaman hem satış kaybımız oluyor hem müşteri memnuniyeti düşüyor” derken başka bir esnaf ise “Geçen sefer para sayma makinelerimizi yeniledik, bankalar kontrol arttırdı, umut ettik. Ama bugün geldiğimiz nokta, yeniden eski günlere dönmüşüz gibi" diye konuştu.

Geçen sene de piyasada benzer bir durum yaşanmıştı. O dönemde birçok döviz bürosu para sayma makinelerini yenilemiş, bankalar ise sahte para riskine karşı ilave güvenlik tedbirleri uygulamaya başlamıştı. Ancak bu tedbirler uzun süreli koruma sağlayamadı; piyasada dolaşıma sokulan sahte 50 ve 100 dolar banknotlarının sayısı yeniden artınca, bazı bürolar bu banknotları kabul etmeme ya da düşük kurdan alış yapma yoluna gitti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi