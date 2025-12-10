Piyasada FED Öncesi Geri Sayım! Altın Tırmanışta

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel piyasalarda gözler haftalardır ABD Merkez Bankası’nın (FED) açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Karar, bugün TSİ 22.00’de duyurulacak. Beklentiler, FED’in politika faizini 0,25 puan indirerek %3,50–%3,75 aralığına çekmesi yönünde. CME FedWatch anketi de faiz indirimi ihtimalini %87,6 gibi yüksek bir olasılıkla fiyatlıyor.

ALTIN FED ÖNCESİ TIRMANIŞINI SÜRDÜRÜYOR

Dolar faizine karşı en duyarlı varlıklar arasında bulunan altın, kritik karar öncesi yükseliş eğilimini koruyor. Ons altın dün %0,41 primle 4.207 dolar seviyesinden kapanırken, yeni işlem gününde hafif yükseliş sürüyor. Sabah saatlerinde fiyat 4.216 dolar civarında dengelenmiş durumda.

İÇ PİYASADA GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

10 Aralık 2025 itibarıyla yurt içinde gram altın 5.775 TL seviyesinden güne başladı. Kapalıçarşı’da ise sabah saatlerinde gram altın satış, 5.857 TL, çeyrek altın satış, 9.545 TL'den işlem görüyor.

Geçtiğimiz haftayı 5.748 TL seviyesinde kapatan gram altın, FED beklentileri ve ons fiyatındaki yükselişle birlikte primli seyrini sürdürüyor.

GÜMÜŞTE TARİHİ ZİRVE

FED’in olası faiz indirimi yalnızca altını değil, gümüşü de yukarı taşıyor. Dün %4,3 artışla 60,66 dolar seviyesinde kapanarak rekor kıran ons gümüş, bugün TSİ 06.00’da 61,20 dolar seviyesini test ederek yeni bir tüm zamanların zirvesine ulaştı. Gümüş fiyatlarındaki yükselişte; yapay zekâ donanımları, elektrikli araçlar ve güneş panelleri gibi teknolojik üretimlerde artan talep ile arz tarafındaki endişeler etkili oluyor.

POWELL’IN AÇIKLAMALARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Piyasalarda faiz indirimi büyük ölçüde fiyatlanmış olsa da asıl odağı, FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları oluşturacak. Powell’ın vereceği mesajlar, özellikle 2026 yılı para politikası beklentileri için kritik önemde.

Bunun yanında üç ayda bir yayımlanan nokta grafikleri (faiz beklentileri, ekonomik projeksiyonlar da bu akşamki toplantıda güncellenecek ve yatırımcıların yol haritasını şekillendirecek.

Kaynak: Haber Merkezi