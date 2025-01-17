Piyasada Bir İlki Yaşadı: En Çok Tercih Edilen Otomobil Oldu! Bütün Modellere Açık Ara Fark Attı
Renault Grubu, 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı ve Dacia markasının büyük bir başarıya imza attığını duyurdu.
Kaynak: İHA
2024 yılında toplamda 676 bin 340 adetlik satış gerçekleştiren Dacia, yüzde 2,7'lik bir büyüme kaydederek Avrupa podyumundaki konumunu sağlamlaştırdı.
Dacia, 2004 yılından bu yana 9 milyondan fazla araç satarak önemli bir kilometre taşına ulaştı. Markanın en büyük başarılarından biri ise Sandero modeliyle elde edildi. 2024 yılında toplam 309 bin 392 adetlik satış rakamına ulaşan Sandero, Avrupa'nın en çok satan otomobili olmayı başardı.
PİYASADA REKOR BÜYÜME YAŞADI
2023 yılına göre yüzde 14,5 oranında bir büyüme kaydeden Sandero, Avrupa’daki tüm satış kanallarında en çok tercih edilen model haline geldi. Ayrıca, 2017 yılından bu yana Avrupa perakende pazarında en çok satan model olarak kayıtlara geçti. Sandero, Dacia’nın toplam satışlarının neredeyse yarısını oluşturdu.
300 BİNİ AŞAN İLK MODEL OLDU
Sandero, aynı zamanda tek bir yılda 300 bin adetten fazla satan ilk Dacia modeli oldu. Bu başarı, markanın globaldeki konumunu güçlendirirken, Sandero'nun Avrupa pazarındaki etkisini de pekiştirdi. Dacia, 2025 yılına güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor.