Piyasada Bir İlki Yaşadı: En Çok Tercih Edilen Otomobil Oldu! Bütün Modellere Açık Ara Fark Attı

PİYASADA REKOR BÜYÜME YAŞADI

2023 yılına göre yüzde 14,5 oranında bir büyüme kaydeden Sandero, Avrupa’daki tüm satış kanallarında en çok tercih edilen model haline geldi. Ayrıca, 2017 yılından bu yana Avrupa perakende pazarında en çok satan model olarak kayıtlara geçti. Sandero, Dacia’nın toplam satışlarının neredeyse yarısını oluşturdu.